他年收120萬聯徵滿分…想辦信用卡去日本消費被拒 客服回應令人更不解

不少民眾出國消費都會刷信用卡，然而近日有位33歲網友欲申請聯邦銀行的「吉鶴卡」卻收到「婉拒申請」核卡未過的通知，令他感到意外，他認為自身財務狀況年收入120萬且聯徵中心的信用分數也是滿分，怎麼會過不了？結果銀行客服僅回他「綜合評分不足」也沒說評分標準，甚至連補件都不行。

原po於PTT發文表示，他跟聯邦數位帳戶一起申請，數位帳戶有通過，也有拿到金融卡，結果查詢聯邦銀行「吉鶴卡」，進度卻顯示婉拒申請，並附註「綜合評分未達核卡條件」。

他陳述自身財務能力，工作年資約12年都沒換過公司，國稅局財產所得清單顯示年收入大概120萬，包括薪資、銀行利息及股票配息，5月報稅繳了9萬2，沒撫養父母免稅額只有43萬，亦沒有任何貸款。

此外，今年報稅的時候，他還順便上網查聯徵，發現信用成績已達800滿分。目前他手上信用卡總張數大概有20張左右，最高額度55萬，最低額度9萬。

原po補充，想要申請聯邦銀行的吉鶴卡是因為打算今年12月要去日本過聖誕節跟跨年，辦了卡就帶去日本刷卡消費，「當初想說我的成績絕對沒問題，想不到…哎呀，大意了，竟然未核卡」。後來原po打給聯邦銀行客服，對方僅回答，綜合評分不足，但沒解釋評分標準，也不給補件。

不少網友看了紛紛留言，「因為貸款因素造成被拒？」、「聯邦也太嚴苛了吧」、「會不會是近期申請太多家了？」、「跟原po一樣差不多情況，最近申請也被拒」、「我老婆收入只有你一半，舊卡只有玉山家樂福聯名卡有核過」、「我店內薪水只有3-4萬的18歲工讀大學生都申請過了，你這沒過可能有其他未知因素」。

也有人建議原po「可以打給客服說，補其他財力證明」，另也有人點出可能原因，「應該是信用卡所有額度超過薪資22倍了」、「我自由業，單純丟存款上去就核卡了，你要不要重新送審，外加存款之類的？」、「也沒非用這張不可吧，JCB其他日本消費3%+的卡也不少」。