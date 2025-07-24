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月底又吃泡麵！5習慣「看似不花錢、其實最燒錢」 你踩中幾個理財地雷？

聯合新聞網／ 綜合報導
日常消費習慣其實隱藏不少理財地雷，也是造成許多人一直覺得存不了錢的原因。 示意圖／ingimage
日常消費習慣其實隱藏不少理財地雷，也是造成許多人一直覺得存不了錢的原因。 示意圖／ingimage

日常消費生活習慣，其實隱藏不少理財地雷，也是造成許多人一直覺得還是很窮、存不了錢的原因。Dcard上一篇文章整理民眾「看似不花錢，其實最燒錢的5個習慣」，來看看你是否也中了其中幾項？再來好好調整自己吧！

Dcard「一起慢慢富」帳號po文指出，民眾常覺得「我明明沒亂花錢，怎麼月底又吃泡麵？」，其實有些習慣表面上很無害，實際卻默默燒光你的錢包。

一、小確幸式消費

每天一杯咖啡、一點點手搖，看起來不多，一個月下來就是上千塊飛了，最好限制自己一周最多兩次，把它變成獎勵，不是日常。

二、愛撿便宜但不需要的東西

「這件只要99欸！先買起來以後一定用得到」，結果放著放著就忘了，錢跟空間都浪費了，不妨買東西前問自己一句，「我現在真的需要它嗎？」

三、訂閱制失控

Netflix、Spotify、雲端空間、健身房會籍…每個月固定扣款，但其實你根本沒在用，建議最好每三個月檢查一次訂閱，沒用的果斷取消。

四、社交不好意思拒絕

朋友約吃飯、聚會、團購你都說「好啦一起！」，怕尷尬結果花掉超出預算的錢，可以練習跟對方說「我最近想省點錢，下次再約」，如此一來會發現，真的沒人會怪你。

五、「反正月底快到了」心態

很多人一到月底就開始放棄管理金錢，甚至先刷卡預支下個月，其實到了月底反而要更節制，把它當成遊戲挑戰，練耐力。

不過對於這5項理財小訣竅，有網友在文章底下不以為然留言，「省這個要幹嘛，反正也買不起房」、「我是不知道一個月省個飲料錢是要幹嘛啦，我放假就吃大餐心情不爽就訂機票，整天被我爸念說錢不是這樣花的，我就不知道錢不花是要幹嘛，放銀行通膨嗎？」、「錢就是來豐富自己生活的，如果把自己活得這也不行那也不行那我幹嘛賺錢啊？」、「只要不要太誇張毫無節制或衝動消費、我覺得還可以接受、對自己好一點有什麼不好」。

還有人直言，「誰會為了一個要省錢的朋友，會不會下次問又要省錢，乾脆不約，還是要換句話說，我最近想省點錢，吃便宜一點」、「我都告訴自己今天花的1塊錢比明天花的還有價值」、「說實在的，與其省，不如投資自己才是最正確的，一杯咖啡、飲料，你可能不知道那是我們的心靈慰藉」、「省小錢花大錢有比較好嗎？我覺得這些還好吧」。

然而也有人提出更實用的看法，「年輕時找工作，我都以這份工作要能讓我學到很多而且對我轉職的經歷有幫助」、「不如趕快提升自己的賺錢能力」、「我後來直接儲蓄險處理，不用想了直接被扣掉，中長期一定有錢」、「原po這篇本來就沒有在談開源，是在談節流，而大部分的人都忽略了儲蓄的重要性」、「需要的東西可以買，想要的東西可能可以緩緩」。

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