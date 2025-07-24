快訊

1億8千萬搞定！沈慶京辦保停押 準備戴電子腳環重獲自由

泰柬交火跑第一？傳柬埔寨前總理洪森離開金邊 搭專機飛往大陸

世大運／黃愉偼拍退香港好手 史上第二位挺進女單金牌戰

千年祕典吸引金錢、好運與幸福 日裔猶太教國際律師親授理財智慧

聯合新聞網／ 大牌出版
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

那麼，猶太人是如何養成這種習慣的呢？其背後的原因，不僅是因為猶太人經常閱讀記載了許多出乎意料事物的《希伯來聖經》，還因為猶太人遭受長達數千年迫害的歷史使然。

沒有「國家的猶太人，無論身處任何地方都遭受他人的偏見，時常被冠上子虛烏有的罪名遭受嚴重迫害。在二十世紀時，希特勒和納粹德國更殘忍地屠殺六百萬名猶太人。

本文出自《猶太商法》
本文出自《猶太商法》
經歷如此歷史悲劇，猶太人之所以得以克服困境並存活至今，皆是因為《希伯來聖經》和《塔木德》極具智慧的生存戒律。無論遇到任何困難，猶太人總是能從這些經典中尋求應對進退及決策的建議，而他們所做的判斷，總是正確又安全無虞。

為了生存、為了每一天的幸福，猶太人總是在學習《希伯來聖經》和《塔木德》，而這兩部經典可說是猶太人的人生方向指南針。

日本出版了相當多工具書，但《希伯來聖經》和《塔木德》並非最近才完成的作品。尤其是前者，雖然已是數千年前的著作，但至今依舊在全世界維持暢銷書籍的冠軍地位。

本文出自《塔木德》
本文出自《塔木德》
以色列的益智節目若將《塔木德》全三十多冊的書籍作為冠軍獎品，肯定會大受歡迎。

據說《希伯來聖經》是在距今約三千年前（猶太民族約誕生於五千年前），《塔木德》則是在距今約一千五百年前成型。

《希伯來聖經》基本上是由《摩西五經》、別名「妥拉（Torah）」的《創世紀》、《出埃及記》、《利未記》、《民數記》及《申命記》所組成。而記錄口傳律法和希伯來學者議論的議論文集的，就是所謂的《塔木德》。

塔木德是古代希伯來文的「研究」和「學習」之意，其內容記載著從日常生活習慣、醫學、衛生、養育小孩、解決紛爭，從家庭、戀愛到性行為等涵蓋所有一切的規範和相關議論。

四百頁以上的書籍超過三十冊，其數量相當龐大，主要是以現今伊拉克的巴格達地區，被稱為巴比倫尼亞的時代為主所撰寫的書籍，因此也被稱為巴比倫塔木德。

這可說是世界上最古老且最龐大的辯論書，猶太人會每天閱讀學習它，所以猶太人才被稱為是世界上最喜愛論辯的民族。

（本文出自《猶太智慧經典》作者：石角完爾、藤田田 譯者：涂綺芳)

編輯推薦

相關新聞

千年祕典吸引金錢、好運與幸福 日裔猶太教國際律師親授理財智慧

無論遇到任何困難，猶太人總是能從這些經典中尋求應對進退及決策的建議，而他們所做的判斷，總是正確又安全無虞…

他年收120萬聯徵滿分…想辦信用卡去日本消費被拒 客服回應令人更不解

不少民眾出國消費都會刷信用卡，然而近日有位33歲網友欲申請聯邦銀行的「吉鶴卡」卻收到「婉拒申請」核卡未過的通知，…

月底又吃泡麵！5習慣「看似不花錢、其實最燒錢」 你踩中幾個理財地雷？

日常消費生活習慣，其實隱藏不少理財地雷，也是造成許多人一直覺得還是很窮、存不了錢的原因。一篇文章整理民眾「看似不花錢，其實…

從小用「2本經典寓言」學習風險管理 為何眾多成功商業人士都是猶太人？

猶太人留下了無數的寓言故事。而這些充滿智慧的寓言故事，以「讓人類過上更好的生活為目標，透過文字記載或口耳相傳的方式傳承至今…

率先察覺全球經濟不景氣 「1類民族」懂避免擴大投資風險找到賺錢金律

看到「蘋果從樹上掉落」就感到秋天的落寞，腦中浮現俳句「熟蘋果噗通一聲掉落的秋日天空」，這是日本人的思維；思考「為什麼蘋果會掉落」是英國…

他帶家人遊東京噴卡費30萬還借信貸 留言一面倒：玩法太刺激了吧！

出國旅遊使用信用卡支付是許多人會做的事情，不僅方便也有點數、海外消費回饋，但若刷爆了收到帳單可能心裡會淌血...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。