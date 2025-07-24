千年祕典吸引金錢、好運與幸福 日裔猶太教國際律師親授理財智慧

那麼，猶太人是如何養成這種習慣的呢？其背後的原因，不僅是因為猶太人經常閱讀記載了許多出乎意料事物的《希伯來聖經》，還因為猶太人遭受長達數千年迫害的歷史使然。

沒有「國家的猶太人，無論身處任何地方都遭受他人的偏見，時常被冠上子虛烏有的罪名遭受嚴重迫害。在二十世紀時，希特勒和納粹德國更殘忍地屠殺六百萬名猶太人。

本文出自《猶太商法》 經歷如此歷史悲劇，猶太人之所以得以克服困境並存活至今，皆是因為《希伯來聖經》和《塔木德》極具智慧的生存戒律。無論遇到任何困難，猶太人總是能從這些經典中尋求應對進退及決策的建議，而他們所做的判斷，總是正確又安全無虞。

為了生存、為了每一天的幸福，猶太人總是在學習《希伯來聖經》和《塔木德》，而這兩部經典可說是猶太人的人生方向指南針。

日本出版了相當多工具書，但《希伯來聖經》和《塔木德》並非最近才完成的作品。尤其是前者，雖然已是數千年前的著作，但至今依舊在全世界維持暢銷書籍的冠軍地位。

本文出自《塔木德》 以色列的益智節目若將《塔木德》全三十多冊的書籍作為冠軍獎品，肯定會大受歡迎。

據說《希伯來聖經》是在距今約三千年前（猶太民族約誕生於五千年前），《塔木德》則是在距今約一千五百年前成型。

《希伯來聖經》基本上是由《摩西五經》、別名「妥拉（Torah）」的《創世紀》、《出埃及記》、《利未記》、《民數記》及《申命記》所組成。而記錄口傳律法和希伯來學者議論的議論文集的，就是所謂的《塔木德》。

塔木德是古代希伯來文的「研究」和「學習」之意，其內容記載著從日常生活習慣、醫學、衛生、養育小孩、解決紛爭，從家庭、戀愛到性行為等涵蓋所有一切的規範和相關議論。

四百頁以上的書籍超過三十冊，其數量相當龐大，主要是以現今伊拉克的巴格達地區，被稱為巴比倫尼亞的時代為主所撰寫的書籍，因此也被稱為巴比倫塔木德。

這可說是世界上最古老且最龐大的辯論書，猶太人會每天閱讀學習它，所以猶太人才被稱為是世界上最喜愛論辯的民族。

（本文出自《猶太智慧經典》作者：石角完爾、藤田田 譯者：涂綺芳)