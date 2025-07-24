率先察覺全球經濟不景氣 「1類民族」懂避免擴大投資風險找到賺錢金律

「猶太人能率先感知到世界即將發生的不幸，但卻是最後感受幸福的一群人。」這是常見對猶太人的形容，用以表示猶太人能夠客觀地判斷事物，極具其獨特見解。

而日本人經常掛在嘴邊的「多方」思考，只不過是從不同角度觀察相同的事物罷了，也就是說，僅僅是當事人自己轉換各種角度，主體與客體並沒有不同，自己所在的境界也絲毫沒有改變。

而猶太人所說的兩個方向，指的是原先自己所看向的一方轉向看回自己，也就是主體與客體立場互換，屬於截然不同的境界。

本文出自《塔木德》 例如，看到「蘋果從樹上掉落」就感到秋天的落寞，腦中浮現俳句「熟蘋果噗通一聲掉落的秋日天空」，這是日本人的思維；思考「為什麼蘋果會掉落」是英國人的思維（牛頓是英國人）；而思考「為什麼蘋果不會被天空吸附，而是往地球的方向移動」則相當符合猶太人的思維。

日本人與英國人皆是站在地球上方，而猶太人則是將天空與地球置於手心，從一個截然不同的境界俯瞰世界。看到太陽從東邊升起、西邊落下，便思考為什麼「太陽能在天空移動，這是哥白尼的思維；猶太人則會思考「若將太陽與地球放在自己掌心，將會呈現何種模樣。

如果在日本，有小學生鍥而不捨地追問：「老師，為什麼一個禮拜是七天？」日本老師應該會認為學生在阻擾上課而不予理會。除了日本以外，多數國家的教學環境都會認真看待這些孩子提出的問題。假設有一個孩子拿到望遠鏡，馬上就興致勃勃地將望遠鏡反過來窺探，那應該就是猶太人了。

本文出自《猶太商法》 也就是說，猶太人總是能從與他人不同的角度和立場去看待事物，從商業的角度來看這一點更是明顯。猶太人在做生意時，總是能提出有別於世界潮流的點子。

猶太人能率先察覺數十年一次、席捲全世界的不景氣或經濟危機，在尚未受到危機波及時，他們會毫不猶豫地立刻退出市場或改變路線。

在大家沉迷於景氣熱絡之際，他們也不會和大家一起得意忘形，而是會更謹慎的行動，避免擴大投資的風險──這便是猶太式的風險管理，同時也是「賺錢」的金律。

這套思維也不局限於商業。對猶太人而言，凡事都具有風險，正因如此，猶太人的字典裡沒有所謂的「出乎意料」一詞。

他們對任何災難或危機，都會將之視為是「人生可能遭遇的事」，並事先做好準備，所以當危機發生發生時，他們也不會陷入恐慌。因為對他們來說，這種想法已是「猶如呼吸一般自然的習慣」。

（本文出自《猶太智慧經典》作者：石角完爾、藤田田 譯者：涂綺芳)