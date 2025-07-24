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從小用「2本經典寓言」學習風險管理 為何眾多成功商業人士都是猶太人？

聯合新聞網／ 大牌出版
示意圖／ingimage
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猶太人相當重視記錄，自古以來他們就被稱為「文字之子」，為了讓小孩到大人都能理解並認同《塔木德》的辯論，猶太人留下了無數的寓言故事。

而這些充滿智慧的寓言故事，以「讓人類過上更好的生活為目標，透過文字記載或口耳相傳的方式傳承至今。

猶太母親從孩子還小的時候，就會不斷重複唸《希伯來聖經》和《塔木德》教誨相關的故事給他們聽，並針對故事中的人物或動物所採取的行動提出問題，「如果是你的話，你會怎麼做呢？」

本文出自《猶太商法》
本文出自《猶太商法》
孩子回答之後，母親會再次提出疑問，「為什麼要這麼做呢？」這些寓言故事的內容會反覆提到，「人的一生中可能會遭遇的各式各樣問題。

這時，母親就會問孩子：「如果你遇到像這樣的事，你會怎麼做？」

小孩為了解答難題，就會努力思考、試著找出答案，母親便能從中引導小孩「如果是我的話會這麼做」、「我會用這種方法」，幫助他們找出屬於自己的答案。

如此一來，猶太小孩自然而然能從母親講述的寓言故事中，學習「風險管理」和「分散風險」等概念。我認為，猶太人之所以有眾多成功的商業人士，就是因為他們從小就針對「風險」這個基礎商業概念，從各種不同的觀點累積訓練。

例如，猶太人時常會在吃飯的時候進行辯論。「神是全知全能，所以祂能創造出連自己也無法移動的岩石。所以神並非全知全能。」像這樣，他們會認真地針對這三個論述，辯論其可疑之處。

（本文出自《猶太智慧經典》作者：石角完爾、藤田田 譯者：涂綺芳)

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