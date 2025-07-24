他帶家人遊東京噴卡費30萬還借信貸 留言一面倒：玩法太刺激了吧！

出國旅遊使用信用卡支付是許多人會做的事情，不僅方便也有點數、海外消費回饋，但若刷爆了收到帳單可能心裡會淌血。近日一名網友在臉書社團「存錢公社」提到今年5月帶家人至日本東京玩，刷卡費用高達30萬，讓他只能申請信貸40萬分10年攤還，這一舉動也引發網友留言「這太刺激了吧！」

原po發文表示，帶家人去東京吃好住好，也去了迪士尼，但也滿燒錢的，整趟下來刷了快30萬，帳戶瞬間清空。

他說接下來還得再繳幾筆大錢，像小孩的學費、補習費、燃料稅...非常吃緊，後來他跟老婆討論完決定申請信貸40萬，分10年攤還，每月約還3000多元。

原po還說，經過這次旅遊之後，他也記取教訓了，「真的要理性消費，平常也要有存備用金的習慣啊」。

文章一出，不少人紛紛在貼文底下留言難以置信原po的處理方式，「是月光族？心臟真的大顆，敢這樣花」、「信貸利息很高」、「真敢花…我都只動生出來的錢…不會動到本」、「你根本沒資格去玩」、「還越久，銀行利息賺越多，省ㄧ點盡快還完，刷卡盡量控制一下」、「這樣玩太離譜了」。

還有人直言，「這樣玩法太刺激了吧！我們機票飯店的費用繳完後，出發前以台幣抓個預算換日幣，去日本都只用日幣結帳，盡量不刷卡，就可以控制開銷」、「我沖繩四口也才6萬....5天」、「我們暑假去東京5天4夜也不過一人3萬，還含東京巨蛋棒球一場」。

甚至有人示警原po要小心「被假網路信貸詐騙」，然而也有人質疑原po信貸額度這麼高是真的假的？「存款這麼少，信用卡額度30萬？信貸最近生意很缺喔」、「刷卡APP都可以即時查證，怎可能回國才知道，30萬額度絕對收入夠高」。