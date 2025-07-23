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Yahoo股市公布投資理財行為調查 關稅變數讓ETF成避險首選

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
2025年「投資理財行為大調查」結果，ETF成避險首選，虛擬貨幣意外成新興焦點。（路透）
2025年「投資理財行為大調查」結果，ETF成避險首選，虛擬貨幣意外成新興焦點。（路透）

Yahoo股市財經23日公布2025年「投資理財行為大調查」結果，針對台灣近9千名18歲以上的網路使用者，深入剖析投資行為與策略的變化，提出三大關鍵發現：一、近六成受訪者在2025年的投資策略明顯轉趨保守，但Z世代卻逆勢積極參與；二、因應市場不確定性，ETF成避險首選，虛擬貨幣意外成新興焦點；三、儘管市場波動，「增加存款／累積財富」是各年齡層的投資共識，AI題材也持續引領市場關注。

投資策略大洗牌！避險首選ETF、虛擬貨幣崛起

川普關稅政策震撼全球政經市場，影響投資人行為發生變化。Yahoo股市2025「投資理財行為大調查」揭示，近六成的受訪者在川普關稅政策聲明後，投資策略明顯轉趨保守，相較2024年數據更顯謹慎態度。但49%受訪者對未來一年台股抱持信心。從投資目的來看，最主要仍是為「增加存款／累積財富」（62%），其次為「賺取長期固定收益」（48%）與「退休規劃」（38%）。近八成的投資人偏好透過「定期定額」（39%）與「逢低波段買進」（39%）的方式來「分散風險」和「存股領息」。關稅戰開打後ETF成為最多投資人計劃增加的投資工具（36%），超越股票（28%）成為投資人的避險首選。「高配息ETF、AI概念股、市值型ETF」最受青睞。

調查報告顯示，Z世代的投資參與率較去年增加7%、突破六成大關，且同樣以「增加存款／累積財富」（62%）和「賺取長期固定收益」（39%）作為主要投資目的，「短期獲利」從去年的第五名躍升至第三名，展現出年輕族群在高物價與低薪壓力下，積極踏入理財領域、尋求第二收入來源的強烈動機。Z世代擅長透過不同的投資工具來分散風險，包含「股票」（49%）、「ETF」（41%）、「保險」（30%）、「虛擬貨幣」（14%）等，顯見Z世代在投資工具上的多元性。

ETF

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