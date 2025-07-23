省錢不再是窮人選擇！徐重仁：日走向「新節儉主義」 台逐漸跟進

全聯前總裁、前國策顧問徐重仁昨(22)日在臉書以「日本消費市場的變化」為題發出千字文，分析日本正在走向一條「新節儉主義」的道路，台灣政府與企業若能提前洞察趨勢，除了能引導健康的消費文化，也有助於建構更具韌性的經濟體系。

徐重仁觀察日本近年來傳出「米荒」、民眾搶購平價白米現象，加上高級品牌銷售不振、二手市場蓬勃發展，連「收購精品專門家」也成為新興熱門行業，指出日本消費型態正在發生明顯的結構性變化。

他表示，包括百元商店、平價服飾店（如GU、UNIQLO），及外食連鎖店如麥當勞、壽司郎、日高屋、薩莉亞等平價餐廳的業績亮眼，這個現象反映出民眾的生活態度朝向「節約」、「務實」與「省錢」等方向發展。

以過去象徵身分與財富的名牌商品為例，包括LV、CHANEL等精品，在日本社會長期受到歡迎；但近年來，高級精品的銷售不再如過去風光。受到物價上漲、薪資停滯的雙重夾擊，即使是中產階級，也開始轉向二手市場，尋找性價比更高的選擇。許多原本經營精品零售的公司，也轉從事「專門收購高級品」的行業，進行寄售、轉賣等業務，無疑是現代版的「質屋」（當舖）。

徐重仁認為，上述現象的發生都代表消費者不再盲目信仰品牌，取而代之的是「高價商品的合理價值」與「再利用」的務實觀念。

他觀察日本各大城市的二手服飾店（如2nd STREET、BOOK OFF）、家電回收賣場（如HARD OFF、Re：STORE），皆是人氣滿滿的營業狀態。日本年輕族群對購買二手商品的接受度明顯提高，不僅出於價格考量，也反映出對永續、環保理念的認同。此外，百元商店（如DAISO、Can★Do、Seria）產品多元、設計不輸專櫃，加上「便宜又實用」的形象深植人心，在物價持續攀升的環境中，逐漸成為家庭日常採買的首選。

在食物選擇上，徐重仁分析，日本因為物價上漲，但家庭收入卻未同步提升，讓外食選擇出現「兩極化」現象：一是高價壽司、高級餐廳顧客減少，二是平價餐飲連鎖逆勢成長。包括壽司郎、日高屋、薩莉亞、松屋、麥當勞等，因為能提供快速、便宜、品質穩定的餐點，成為學生、上班族與家庭主婦的最佳選擇。這些品牌不僅維持價格競爭力，還透過「數位化」、「限定商品」、「外帶強化」等策略吸引回流客群，成為疫情後消費型態變化的代表。

徐重仁進一步點出造成這一連串消費型態轉變，主要有4大關鍵因素：

1.通貨膨脹與物價上漲

能源、食品等日常生活品項價格持續上升，家庭支出壓力增大。

2.實質薪資停滯

多數勞工實質所得未見明顯成長，甚至出現「名目薪資微升、實質生活水準下降」的狀況。

3.高齡化與單身化

家庭型態改變，使得個人消費模式趨向小量、精簡、可控。

4.環保與可持續意識抬頭

年輕人特別重視永續價值，對二手商品、共享經濟抱持開放態度。

他認為，這股「節儉浪潮」是否會逆轉，重新回到過去的奢侈消費？短期內似乎不太可能，除非出現以下轉機：

1.薪資顯著上升

只有當一般民眾的收入真正增加，才可能重新燃起高價消費的意願。

2.經濟結構調整成功

若企業投資活絡、中小企業成長、就業穩定，民眾對未來有信心，消費行為自然改變。

3.心理層面的轉變

當代日本人，特別是年輕世代，已經習慣理性消費、重視體驗與實用價值，即使有餘裕，也不一定會「炫富」。

徐重仁在文末點出重點，表示「省錢」不再是窮人的選擇，而是一種日本全社會的生活美學。「日本人正用自己的方式，走出一條『新節儉主義』的道路，不再追求華麗外表，而是講求質感、耐用、符合自己價值觀的消費」。

反觀台灣，徐重仁表示，日本這一波的消費轉型，對台灣同樣有啟發。在高通膨與高房價的壓力下，台灣年輕世代也正逐漸走向簡約、共享、環保的消費觀。政府與企業若能提前洞察趨勢，打造更友善的二手市場環境、支持平價創新品牌、鼓勵資源再利用，不僅能引導健康的消費文化，也有助於建構更具韌性的經濟體系。