快訊

4.4億SEL情緒教育靠學校就夠？揭最大罩門恐看到做不到

夏天蟑螂大爆發！環保局教「小強最怕三法寶」 第一步讓牠絕子絕孫

日媒：石破茂透露 打算在8月底之前宣布辭職

聽新聞
0:00 / 0:00

職業與業餘的差別？菲女狼：沒靈感、狀態不好、不在情緒裡…是藉口

聯合新聞網／ 菲女狼
王晶曾直言「全靠靈感的人，我不用」，強調職業手不靠狀態、靈感過日子，真正的專業，是不管情緒與環境，每天都能交出能上桌的作品。只有能在混亂中穩定產出的職場人，才配稱職業。示意圖／Ingimage
王晶曾直言「全靠靈感的人，我不用」，強調職業手不靠狀態、靈感過日子，真正的專業，是不管情緒與環境，每天都能交出能上桌的作品。只有能在混亂中穩定產出的職場人，才配稱職業。示意圖／Ingimage

職業與業餘的差別：不給自己找藉口
真正的職業手 不靠靈感過日子

最近朋友說，他團隊裡的某些小朋友，工作的藉口千奇百怪，常說「沒靈感」、「狀態不好」，所以工作做不好。

這讓我想起，香港鬼才導演王晶說過一句狠話：「我入行第一天就被告知，就算你今天早上家裡死了人，晚上要你寫，你還是得寫出一齣喜劇。這才是職業手。」

聽起來冷血，但職場從來不靠溫柔運轉；你該交的東西，沒人會替你收尾

「我沒靈感」、「我狀態不好」、「我不在情緒裡」

這些話或許真實，但在職場裡，能不能完成任務才是衡量的基準。

靈感、情緒、狀況差，都不是理由。

職業手，不是每天都在狀況裡；但每天，都得把東西交出去。

有靈感時，你可以寫得飛天遁地；沒靈感時，也要扛出一份能上桌的東西。

不是因為你熱愛工作，而是因為，這就是一份工作該做的樣子。

王晶說得更直白：「全靠靈感的人，我不用。」如果三個月都沒靈感，你是三個月不工作，還是三個月不吃飯？

真正的職業手，是 mechanical。不是靠感覺驅動，而是不管你狀況如何，都要拿出該有的樣子。

靈感能加分，但不能當理由

能在混亂裡交件的人，才配說自己專業

不靠情緒、不靠天氣，只靠紀律與責任感

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

職業 職場 情緒

菲女狼

追蹤

延伸閱讀

郭智輝「台積電投資1650億美元」為重要談判手段！網疑惑：不是私人企業？怎又變國家籌碼

趙少康爆32％關稅…中經院長酸放空賺旅費！台股下殺352點 網嗨：空軍總司令

川普宣布日本「歷史級」協議…關稅降至15％！汽車、稻米全面開放 網：終究跪下去了

台電虧損誰之過？馬英九綠電政策遭翻舊帳 鄉民開戰怒批「吃相難看」

相關新聞

職業與業餘的差別？菲女狼：沒靈感、狀態不好、不在情緒裡…是藉口

職業與業餘的差別：不給自己找藉口真正的職業手 不靠靈感過日子 最近朋友說，他團隊裡的某些小朋友，工作的藉口千奇百怪，常說「沒靈感」、「狀態不好」，所以工作做不好。 這讓我想起，香港鬼才導演

若你活到100歲 要怎麼存退休金才夠？

根據Allianz Life最新調查，有64%美國民眾（主要為 X 世代）比起死亡本身，更擔心死掉前就把錢用光，但只有23%受訪者曾跟理財顧問談過這個問題。

一人公司設家中 小心賣房少400萬免稅額 會計師：創業型態這樣挑最有利

隨自媒體時代斜槓門檻降低，不少人為爭取更多收入，開始自己創業做生意。不過創業該如何規劃組織架構才不會避免後續爭議？成立公司如何報稅最有利？

遺產孩子繼承後買跑車、不工作…這叫幸福嗎？律師：上天堂同樣可以控管小孩花錢

孩子繼承遺產後 買跑車、不工作 很幸福？ 孩子花錢的想法還不成熟，大手大腳的，我們希望就算是我們上天堂，仍然可以「控管孩子的花錢」，有沒有辦法？ 有！用「信託」 1.信託的最大意義是

12年後重回職場只能用先生附卡 媒體人震驚：無法向銀行申請新信用卡

回家之後，有許多事情並不如預期，沮喪、挫折的情緒也不時會出現。如今我可以雲淡風輕地看待這件事，是因為已經走過這一段，並且能夠隔著一段距離，…

6歲就賭100美金、酒賭成癮…「博彩教皇」逆境傳奇 如何連勝36年？

比利‧華特斯是連勝長達36年、美國有史以來最成功的體育博彩玩家，同時在商業、房產、投資等層面，都獲得巨大成功。但於此同時，他從破碎家庭出身，經歷兩段破碎婚姻、疏離的親子關係，以及自身的成癮行為…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。