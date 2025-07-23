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職業與業餘的差別？菲女狼：沒靈感、狀態不好、不在情緒裡…是藉口
職業與業餘的差別：不給自己找藉口
真正的職業手 不靠靈感過日子
最近朋友說，他團隊裡的某些小朋友，工作的藉口千奇百怪，常說「沒靈感」、「狀態不好」，所以工作做不好。
這讓我想起，香港鬼才導演王晶說過一句狠話：「我入行第一天就被告知，就算你今天早上家裡死了人，晚上要你寫，你還是得寫出一齣喜劇。這才是職業手。」
聽起來冷血，但職場從來不靠溫柔運轉；你該交的東西，沒人會替你收尾
「我沒靈感」、「我狀態不好」、「我不在情緒裡」
這些話或許真實，但在職場裡，能不能完成任務才是衡量的基準。
靈感、情緒、狀況差，都不是理由。
職業手，不是每天都在狀況裡；但每天，都得把東西交出去。
有靈感時，你可以寫得飛天遁地；沒靈感時，也要扛出一份能上桌的東西。
不是因為你熱愛工作，而是因為，這就是一份工作該做的樣子。
王晶說得更直白：「全靠靈感的人，我不用。」如果三個月都沒靈感，你是三個月不工作，還是三個月不吃飯？
真正的職業手，是 mechanical。不是靠感覺驅動，而是不管你狀況如何，都要拿出該有的樣子。
靈感能加分，但不能當理由
能在混亂裡交件的人，才配說自己專業
不靠情緒、不靠天氣，只靠紀律與責任感
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