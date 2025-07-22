遺產孩子繼承後買跑車、不工作…這叫幸福嗎？律師：上天堂同樣可以控管小孩花錢

孩子繼承遺產後 買跑車、不工作 很幸福？

孩子花錢的想法還不成熟，大手大腳的，我們希望就算是我們上天堂，仍然可以「控管孩子的花錢」，有沒有辦法？

1.信託的最大意義是讓孩子從「所有權人」變成「受益人」。透過設計，同樣是把財產留給孩子，但是讓他在合適的時間、合理的條件下獲得你的財富，而不是一次拿到一大筆的錢任意揮霍。

2. 利用與銀行（受託人）訂立他益信託，指定孩子為受益人，信託期間也許10、20年，並設定信託開始後每個月讓孩子可以領到一部分的錢，直到把這筆錢領完。

3.安排信託監察人，在有特殊狀況下（例如：結婚、出國留學…等），由監察人決定使用該筆金錢，如此一來父母即可安心傳承財富，又可確保孩子不能隨意浪費！

4.信託比起贈與來說，信託可以用契約的法律效果來控管孩子的錢，贈與是把管理權交給孩子，我們是管不住的。

5.運用遺囑信託、保險金信託或者以遺囑指定自益信託受益人的方式，可以相當程度的保護遺產。

6.就算需要花費一點時間或是規劃費用來安排， 然而這些支出都遠比父母辛苦一生累積的財產被子女隨意「花光光」來得好太多了！

你辛苦一輩子的財產，是要給他平安、自由，不是要讓他失控

錢給太多是寵，給得剛好是愛，信託就是那份剛好的安排。

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