12年後重回職場只能用先生附卡 媒體人震驚：無法向銀行申請新信用卡

回家之後，有許多事情並不如預期，沮喪、挫折的情緒也不時會出現。如今我可以雲淡風輕地看待這件事，是因為已經走過這一段，並且能夠隔著一段距離，來同理當時自己的無助，包容自己可以不完美，慶賀自己的成長。

孩子一天天長大，真正讓我下定決心重返職場，是因為恐懼與落寞。

當全職媽媽有財務風險

很多人都說，陪伴小孩成長是媽媽最大的快樂。但是沒有人提到成為全職媽媽的風險。

什麼樣的風險呢？下半生的財務風險。一旦成為全職媽媽，意味著我本於愛心提供無償的家務勞動，意味著我沒有主動收入，沒有雇主給的退休金。我所有的現金，都是別人給的，而且常常是左手進，右手出，全部花在家人身上。

本文出自《工作媽媽學會的事》 有一天，我發現自己無法向銀行申請新的信用卡，讓我震驚。我二十二歲就進入職場工作，很早就自己賺錢自己花，財務獨立。

但是成為全職媽媽後，沒有固定正職，過去工作二十年，從未遲交信用卡款的好信用，無法為我累積任何財務優勢，即便銀行並非沒有存款，但是，我連申請一張新的信用卡都有問題。全職媽媽在財務上，被銀行視為沒有還款能力的人，如果要申請全新的信用卡，只能用先生的附卡。

我進一步想到，如果有的全職媽媽剛好婚姻出了問題，而之前她老老實實地拿著先生給的家用，盡責地花在食衣住行，花在小孩的補習安親，並沒有為自己累積太多餘錢，那麼，她離開婚姻那一日，就很可能面臨巨大的財務風險。即便可能領到贍養費，那仍然是別人給的錢，而不是自己賺的。

這並不是胡思亂想，而是我聽到的真實故事。哪怕是一路讀著名校，曾經有過光鮮亮麗好工作的女性，一旦辭職回家陪小孩，就會陷入無法財務獨立的困境。如果不是出身金湯匙之家，或是繼承長輩遺產，全職媽媽只能祈禱自己的婚姻白頭偕老，或者必須在不快樂的婚姻中忍氣吞聲。

此外，小孩長大成人，慢慢有了自己的朋友與世界，他們每天都會發生新的故事。而守在家裡的我，卻因為生活平凡，交友單純，慢慢成為一個沒有新故事的人，只能回顧往事。慢慢的，在與孩子聊天時，我分享出來的故事，都是他們已經聽過的。我慢慢變成一個沒有故事的人，只是一天一天老去。

不論是財務無法獨立，或是變成「沒有故事的人」，都讓我落寞。想到自己要這樣慢慢從中年步入老年，更令我恐懼。是以，在二○二一年，我決定重返職場，在擔任全職媽媽十二年後。

有一次接受訪談時，訪談人問到：「在你重返職場的過程中，有沒有特別需要感謝的人？」

我說，有。是得人社會企業的創辦人蔡淯鈴。

重返職場要注意什麼？

得人社會企業從創立以來，一直幫助那些為了照顧家人中斷工作的女性，重返職場。二○二一年春天，我去參加得人的工作坊，知道了幾件事：

‧就業市場長期缺工，中年人還是有就業機會。 ‧做好心理準備：重返職場的前半年，會是挫折最多的時候。因為要適應新的工作、同事，要學習新的技能，會有壓力；另一方面，家人也要適應媽媽重返工作，而無法提供像以前那樣完整的「服務」。撐過前半年，就會漸入佳境。 ‧找工作時，與其上網投遞履歷，不如先向親朋好友發布自己將重返職場的訊息。因為他們最了解你的狀況，更容易推薦適合你的工作。

在今日的台灣，一個雇主只要願意提供育兒友善的環境，並且支持育兒，如此，更能吸引好員工來到企業工作，並且更能持續貢獻能力。

第二位要感謝的，是接納我重返職場的老闆Maurice。他勇氣十足，願意讓一個已經在家陪伴家人多年的老朋友，重新進入職場，重啟人生。這像是一場社會實驗，我很高興他願意跟我一起，找出新的工作模式，為彼此創造雙贏！

媽媽也可以重啟人生下半場

回顧我重返職場的心路歷程，我想說的是：重返職場這件事情，是全職媽媽對自己人生最好的投資，不要害怕，做好準備，試著跨出第一步。我也想對企業主喊話：既然全職媽媽可以不惜時間跟精力，去栽培自己的小孩，當她把這樣的熱情用來栽培自己，一定會變得比以前更好。

雖然之前沒有人告訴我這些事，但是，我實際嘗試、體驗之後，真心相信：在孩子長大之後，走出家庭，是媽媽們重啟人生下半場的契機。

陪伴有時，放飛有時，這是為母的智慧，也是生而為人，無法捨棄的自由。

（本文出自《工作媽媽學會的事》作者：丘美珍)