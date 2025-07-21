工作媽媽學會的事…窮養？富養？不如智養 幸福財女：養兒育女到獨立花500萬

可以不足，可以有餘，這是智養的關鍵。聽到有一種說法，是兒子要窮養，女兒要富養。第一次聽的時候，我半信半疑，但經過歲月的驗證，我很確定，恰當的做法，不是以性別，而是以成長的階段來定義，也就是：孩子小學時窮養，大學時富養。「窮養是在日常中，過素樸的生活；富養是對精緻的文化，具有鑑賞的能力。」

素樸的生活，意味著在日常的食衣住行中，在親人的陪伴中，品嚐簡單但有營養的飲食，穿著不昂貴但有質感的衣服，去家裡附近的公園玩而不用去百貨公司。我之前並不知道，這樣簡單的日常，可以為孩子帶來巨大的安定感，直到讀了中川雅也的那本書。

本文出自《工作媽媽學會的事》 《東京鐵塔：老媽和我，有時還有老爸》是日本作家中川雅也的自傳作品，描述自己跟媽媽相依為命的成長過程。我印象特別深刻的段落，是書中描寫小時候，媽媽細緻照顧他的日常。已經跟爸爸分居的媽媽，在飲食店工作，從孩子三歲後，就帶著孩子獨立生活。媽媽從來不怨天尤人，在家裡每日用心料理，盡可能為他準備質感好的衣物。

中村雅也說，自己的童年生活，過得素樸，但是因為媽媽的用心，讓他心靈富足，終身不感到匱乏。

帶著孩子一起過素樸的童年生活，讓孩子終身不感到匱乏，是很令我嚮往的境界。我自己也有相同的成長經驗，知道簡單可以造就美好。從那之後，我就決定這樣做，為孩子經營簡單的日常，在這樣的平淡中，因為大人的陪伴，會使得孩子心情安適。

長大之後的富養

之前有人質問說：讀文學有什麼用？學音樂有什麼用？我自己的想法是，在人生更成熟的時候，學會鑑賞文學、音樂、藝術、建築，可以增加生活的感性、陶冶氣質，也能與人有豐富的話題，這是大人世界裡，能夠展現個人特色的機會。

法國社會學家布赫迪厄(ierre Bourdieu)對社會階級有細緻的探討。他把人們可以運用的資源，區分成經濟資本、文化資本、社會資本、符號資本，他認為，人的社會地位，取決於擁有多少資本，尤其是這些資本的「總和」。經濟資本，也可以說是物質資本，是一個人擁有的金錢和財產。

社會資本，是指個人在社會網絡中所擁有的資源，例如人脈、聲望、社會地位。文化資本，指一個人所擁有的知識、技能、品味等文化資源，例如學歷、語言能力、藝術鑑賞能力。前述這三項資本，會累積成第四項資本：符號資本，也就是一個人在社會中擁有的聲望，而發揮的影響力。

我一直認為這個社會中的眾人，是「各美其美，每個人都有自己的優勢，只要截長就可以補短。在教養來說，也是如此。說到經濟資本，的確，一般家庭比不上世界首富，也不需要比較。但是，論到對人生的富足，引導孩子去閱讀好書，欣賞藝術，我認為那是最好的投資。

教導孩子享受在家裡讀一本好書，或是在美術館裡凝視莫內的「睡蓮，就可以覺得心靈富足。心靈富足的人，外顯優雅，不會受限於這世界吹捧的價值觀。

以平常心看待日常生活

在孩子小的時候，我們通常都在家吃，如果外食，就是在家附近的小吃店，或是帶孩子去夜市邊逛邊吃。熱鬧的夜市，常有類似廟會的氛圍，孩子非常期待這種遊逛的心情。直到孩子大學後，家裡有人生日時，我偶爾會買飯店的餐券，帶孩子一起去慶祝家人的生日，目的是開拓孩子的眼界。

我自己的成長過程中，媽媽幾乎不外食，每天自己備餐。直到我大學畢業到雜誌社當記者，常有機會參加記者餐會，跑遍了台北市五星級飯店的知名餐廳。吃了很多所謂的高級美食後，我反而覺得，家常菜更合我的胃口，從此可以用平常心看待外面的飲宴。

我也希望孩子能對飲食有這樣的平常心，既能欣賞佳餚美饌，也能珍惜尋常家味。我認為，這才是智養的關鍵。

智養要花多少錢？

養兒育女的確很花錢，即使是想要「智養，想把資源和時間花得剛剛好，也真的不容易。在台灣，養兒育女直到他們獨立，要花多少錢呢？我在自己創辦的「幸福財女讀書會對五百位媽媽做過調查，最多人回答：每個孩子五百萬台幣。

我跟一位長期在記帳的媽媽核對過，她證實了這個數字不誇張。

自從得到這個答案之後，我看著在家裡走來走去的三個大學生，感覺他們身上有一個七位數的隱形鑑價商標 $5,000,000！頓時，覺得自己是千萬富翁，花掉千萬的富翁。

（本文出自《工作媽媽學會的事》作者：丘美珍)