卓越領導者都懂的誘因推力 航空公司燃油節約計畫減少1千公噸碳排

企業在製造產品和提供服務時，往往會損害環境。這正是為何有愈來愈大的社會壓力要求企業避免這類危害。而維珍大西洋航空（Virgin Atlantic Airways ）的案例顯示，即使在受到環保人士強烈抨擊的航空業，也能夠採取措施來降低對環境的衝擊，其中的關鍵人物便是機長。

卡洛琳是一家大型航空公司的機長。她對自己的工作很感自豪，每周載送數百名洽公或度假的乘客前往各自目的地。只是，從事綠色環保運動的朋友與熟人對她的批評愈來愈多，原因在於航空業無論怎麼看都算不上「氣候中和」（climate neutral）：航空業約占全球年度二氧化碳排放量三％。

至這個產業同時擔負全球約三五％的貿易運輸，創造了巨大財富，則不在卡洛琳友人的考量之內。所幸，近幾周來，她至少能向朋友們指出，自己正為節省燃油、減少二氧化碳排放略盡棉薄之力。她所屬的航空公司推行了一項燃油節約計畫，但這項計畫得以上路，全賴卡洛琳的個人努力。

本文出自《卓越領導者都懂的誘因推力》 實際上，機長卡洛琳是虛構人物，但她的例子很符合芝加哥大學約翰．李斯特團隊與維珍大西洋航空合作的一項研究。這項研究關注的是，如何讓機長在飛行時更具環保意識。

整項研究涉及的核心問題遠不限於航空業，而是企業如何確保員工行為不致有害環境。雖然罰則與監督不失為有效手段，但大規模監控可能會增加企業成本。有沒有較簡單的方法能讓員工自發地減少對環境的衝擊？

對企業而言，這麼做甚至可能帶來經濟效益。在航空業，節約燃油不僅能減少二氧化碳排放，還能降低成本，因為燃油費用是航空公司一筆大宗支出，占營運成本三分之一。

二○一四年，維珍大西洋航空推行了一項由機長全權負責的燃油減排計畫。起飛前，機長會拿到最佳燃油載量的計算結果，但是否要加載燃油，以及要加載多少，全憑機長作主。燃油載量愈高，飛機就愈重，燃油消耗也愈多。飛行過程中，機長可以利用經濟飛行模式和風向來節省燃油（類似於開車時不同的駕駛風格會影響油耗）。降落時，在從跑道滑行至登機門的這一大段路上，關閉其中一台引擎也能減少燃油消耗。

維珍大西洋航空旗下三三五名機長還收到通知，未來八個月內，將監測每個人在以下三個環節的燃油效率：起飛前加油；飛行期間；降落後滑行至登機門的過程。這些機長分成幾個小組。

有一組會收到每月分析報告，得知各環節節油目標的達標頻率。另一組設有每月節油配額。還有一組則是，若達節油目標，公司會捐款給機長指定的慈善機構。而對照組僅測量燃油效率，機長不會獲得任何相關資訊。

研究人員比對二○一四年計畫期間和前一年同期間的數據，發現對照組機長在所有三個環節中的燃油效率已有顯著提升。這種現象稱為「霍桑效應」（Hawthorne effect），亦即光是意識到自己受到觀察，就足以改變行為。

對照組機長只知道燃油效率會記錄下來，並未獲悉相關訊息。即使如此，燃油效率仍見提升。至於進一步提升燃油效率，提供資訊（第一項干預措施）的影響有限。設定個人節油配額的影響較大，影響程度等同於公司在達標後捐款這項干預措施。

總計，整個計畫減少了約一千公噸的二氧化碳排放，節省約五千公噸燃油。雖然只是九牛一毛，卻是僅憑簡單的干預措施與反饋機制就能見效，而且幾乎零成本。

（本文出自《卓越領導者都懂的誘因推力》作者：馬提亞斯・蘇特 譯者：謝孟宗)