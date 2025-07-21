1罐鷹嘴豆改變人生！失意外資銀行男擺脫上司霸凌 變全球百大影響力人物

在高盛集團的銀行工作沒幾年，我便碰上了一個壞老闆。我都叫他「惡毒男」，因為他害得我的職場生活如同地獄般水深火熱。他為了大小事批評我、搶走分派給我的工作、兩度駁回我的升遷機會，讓我每天去上班都生不如死。

我很想辭職，但是當時正值千禧年，網路泡沫（dot-com bubble）剛被戳破，哀鴻遍野的金融業已經飽和了，這時候辭職一定會落得連續好幾個月失業的下場。

有一次週末，我在香港的百貨公司太古廣場逛街，碰巧遇到我以前的上司。我在香港取得的第一份工作是在百利金融集團上班，這位名叫達米安．伍德、年過而立的親切澳洲籍男子，就是我在前司的主管。

本文出自《要從人生低谷翻身，先學會吃掉大象》 巧遇達米安那時，他正在瑞士信貸擔任信用商品研究部門主管。原本我們在百利金融集團共事，我在他的管轄之下，負責撰寫信用商品研究。我們在百貨公司聊了幾分鐘，簡單彼此寒暄問候。

就在我們即將結束對話、分道揚鑣之際，我忽然鬼使神差地問了一句：「達米安，你喜歡吃道地的印度料理嗎？」

「我超愛印度菜，」他回答道。

「週末晚上有空的話，不如來我家聚一聚吧？」我說，「我會準備印度的鷹嘴豆料理。」

「我喜歡鷹嘴豆，也喜歡印度料理，吃起來很新奇。謝謝，那我們週末見。」

我就這麼成功把他邀回家了。鷹嘴豆料理也是我經過思慮才決定的菜色，因為這種豆類很好處理，在香港可以輕鬆在超市買到煮熟裝罐販售的鷹嘴豆。只要再買幾罐現成的番茄泥，和鷹嘴豆倒進鍋裡、配上其他印度香料一起拌炒，就成了一道印度馬薩拉鷹嘴豆。我也煮了米飯來搭配菜餚，準備好印度料理晚宴。

達米安夫妻登門造訪，與我們夫妻倆共度愉快時光。那是我和達米安第一次在公司以外的地方相處。酒足飯飽之後，我端上了從印度超市買來的進口阿芳索芒果當作甜點。晚宴結束前，我不經意地跟達米安提及工作的事：「我現在在高盛其實不太如意。」

「是嗎？」達米安吃著阿芳索芒果，一邊分神問我，「為什麼不如意？對了，芒果好甜，很好吃。」

「我的上司一直打壓我，而且我其實還滿懷念在你底下工作時寫商品研究報告的日子。喔對，阿芳索芒果是世界公認最好吃的芒果。」

接著晚餐時間便結束了，達米安夫妻謝過我們之後告辭離去。

兩個月後，我接到了達米安的電話：「你願意來瑞士信貸工作嗎？」我立刻答應，離開了高盛，也永遠擺脫了惡毒男（惡毒男幾年後閱讀《時代週刊》時，在全球百大最具影響力人物名單發現我的名字，這才知道我離職後成了名人，但這又是另一則故事了）。

我轉而為瑞士信貸工作，撰寫的報告令我受到賞識，接著跳槽到德意志銀行在薪水極高的不良債權部門工作。在德意志銀行的高薪工作讓我得以大量儲蓄，為我日後離開銀行業做好準備，存夠了錢之後辭職成為全職作家。

故事到此結束。我能有今天都是因為在百貨公司遇見達米安．伍德，邀請他來家裡吃飯，用一罐鷹嘴豆改變人生。

與人連結、拓展人脈非常重要。若非我當年與達米安寒暄問候、邀請他來作客，今天的我人生將截然不同。

（本文出自《要從人生低谷翻身，先學會吃掉大象》作者：伽坦．巴葛 譯者：柯巧倩)