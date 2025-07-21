50歲以後的人生原則…買菜不要殺價 出版社董座：小事大度，大事絕情

人是理性的，對任何事都會做出對自己最有利的決定，對大多數的事情都斤斤計較，當計較習慣了之後，就很難大方。 小事大度的意思，就是對生活周遭的小事要大方對待，要給人留餘地：菜市場買菜不要殺價、坐計程車零頭給小費、對別人犯的小錯也要原諒……

我們初中同學有個LINE群組，以互通訊息，其中有一個同學非常熱情，每天都會有許多貼文，或是分享日常生活瑣事，或分享一些人生智慧，三不五時就會有十分發人深省的智慧話語，讓我感受甚深。

本文出自《自在慢行》 這位同學最近分享了一則智慧語錄，他說：人過了五十歲，就要看開一切，對小事要大度，但對大事要絕情。他並沒有太多說明，但是看在我眼中，卻感受深刻，這正是我五十歲以後的人生原則。

對小事要大度，這比較容易解釋，對我身邊所接觸到的人，盡量要大方對待，如果他們有犯錯，也要大方原諒。

我坐計程車，五十元以下的找零，一律變成小費。我知道他們開了一天車，可能只有幾千元收入，每天賺不了幾個錢。我去剪頭髮，工資四百元，我一向拿五百元，不找錢，我知道美容院老闆很辛苦，一天沒幾個客人，還有小孩要養。幫我洗車的婦人，非常認真，洗得非常乾淨，每年到春節，我總要加給一個月的洗車費，當作過年的紅包。

開車時，遇到紅綠燈停下來，馬路上玉蘭花的賣花人走過來，我總要叫住他們，買五十元的玉蘭花，我知道他們在路上賣花，又辛苦、又危險，一天下來賺不到幾個錢。

在路上，遇到身障的乞討人士，我一定把身上零錢都給了，但是四肢健全的，我就不給了。

有一次，在路上遇到一個修行人士，捧了一個缽，跪在太陽下化緣，我已經走過去了，卻專程繞回來，給了一百元，他下跪的誠意，讓我十分感動。

我對身邊所遭遇的人，都盡量大方一些，對他們好一些，對我而言，並無太大的損失，希望讓他們體會到一些溫暖，日子也會好過一些。

我對身邊的人犯的錯，也盡可能一笑置之。我的祕書是很幹練的熟手，總是能夠很順當的工作，但是她的小助理，有時常常少根筋，偶爾會犯些小錯，剛開始我很在意，但後來我會笑著提醒改正，事情也就過了。

去餐廳吃飯時，如果服務人員上錯菜或打翻碗盤，我年輕的時候會很生氣，甚至會疾言厲色罵人，但現在反而會安慰他們，只要設法補救，就好了。我對所有的小錯，也開始大度起來。

對大事絕情，則是另一種解釋。何謂大事？ 公司的事、組織的事，都是大事。影響深遠，會導致重大損失的事，是大事。而絕情是什麼意思？ 絕情就是要杜絕感情用事，一切都要理性分析、理性思考，做最合理、最正確的決定。

專業經理人都是資本主的代理人，要替資本主經營公司，因此所有公司的事都是大事，必須審慎小心。而人會犯錯，通常都是因為感情用事，所以遇公事、遇大事，都要理性、都要絕情。

小事大度，大事絕情，是我相信的事。

後語： ❶ 大事絕情，首先要分辦何者為大事？ 公眾的事、公司的事、受別人所託的事，都是大事，都要絕對認真、理性的辦理，不可隨興。 ❷ 大事就算會損害自己的利益，也不可猶豫、手軟，該怎麼做就要去做。

（本文出自《自在慢行》作者：何飛鵬)