離職「賭一口氣」卻屢屢碰壁！菲女狼：局勢不順準時領薪水就是最大意義

在局勢，沒有站在你這邊時

光準時領薪水，就可以是工作的意義

朋友最近情緒低落。

為了一展長才，也為了賭一口氣，他離開了待遇和福利都不錯的前公司；但離職後的求職路，遠比他想像得坎坷。

他怎麼找，都找不到能匹配前公司規模與條件的工作。

最後，他接受了一份「勉強還可以」的工作，先讓生活穩下來。

工作一上軌道，他又開始不開心了：「待遇沒以前好就算了，案子的規模也小很多，這樣的經歷根本無法為履歷加分。」

他陷入低潮，問我一句：「我不知道這份工作的意義是什麼？」

我只淡淡回他一句：「意義？每個月5號準時領薪水，就是意義啊。」

我們都想在工作中實現自我，但不是每份工作、每個階段，都能讓你又要、也要、全都要。有時，穩定本身就是價值。

沒有更好的選項時，想太多只是徒增煩惱。與其焦慮，不如先把眼前的日子過好。 你得先站穩，等風來了，才有力氣轉身。 而在那之前...光是每個月5號準時領薪水，就很有意義。

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