「同事加薪，為什麼我沒加薪？」何飛鵬：比較與計較是職場超級殺手

人天生就是會比較，看到別人買名牌包，就會想我為什麼買不起？看到別人升官，就會哀怨，我為什麼沒升官？職場也是如此，同事加薪，為什麼我們沒加薪？同事被獎勵，為什麼我們沒有？這是組織的常態，也是主管必須面對的問題。

一位部屬向我求證：聽說同一部門的某某同事，薪水加了兩千元，他覺得他也很努力，為什麼薪水沒加？

我很意外，他為什麼會知道有人加薪了？但我不能承認，我說：第一，我不知道是否有人加薪了。第二，就算有人加薪了，這也是個別的獨立事件，不代表別人也可以爭取加薪。

本文出自《自在慢行》 我繼續強調：每一個人的薪水，都是獨立核算，仔細評估其貢獻，並核算該多少薪水，和其他人並無關係。

一個人如果想加薪，應獨立舉證自己的貢獻，述說可以加薪的理由，而不是別人加薪了，我也要比照。「比較」不是個人加薪的理由，而且理論上，每一個人也不會知道別人的薪水是多少。

我一口回絕了「比較」式的加薪要求。

又有一次，一個部門主管來要求，因為另一個部門做了員工旅遊，他覺得他的部門應該也可比照辦理，問問我的意見！

我回答：每一單位有不同的情境，他們去員工旅遊，一定有其特殊原因，我不知道你們也要去旅遊的原因何在，所以我也不知道你們可不可以去。

我也委婉的拒絕了他們要去旅遊的要求，因為「比照」不是公司運作的規則。

職場上，「比較」是工作者最常見的心態。看到別人放假，就會想：為什麼我們沒有放假？我們是不是也可以放假？看到別人領獎金，就會想：我們是不是也可以有獎金領？看到別人加薪，也會想：我們是不是也可以加薪？

如果別的單位有，我們卻沒有，這就是不公平的事，一定是主管大小眼，我們要向主管爭取。

於是，就理直氣壯向主管爭取了，很不幸的，這種事情十之八九，都不會如願以償。因為上層主管最討厭比較，愛比較的人，爭取不但不會被接受，而且還會被記上一筆：這個人是不識大體，是小鼻子、小眼睛的員工，以後要多小心一些。

比較與計較是職場上最大的忌諱，在工作上挑肥揀瘦，比較誰的工作輕鬆好做，計較誰的工作回饋較大，都會造成職場中的爭執，造成主管的困擾與麻煩。所以愛計較的人，一向是主管眼中的問題人物。

不只是職場如此，人生中比較、計較也會帶來大麻煩。一場宴會之後，碎嘴的太太們開始叨念，誰的老公英俊瀟灑或官場得意？誰的老婆穿的是名設計師的衣服、拿的是名牌包？哪一位名媛戴的是名牌珠寶……這樣的比較，不但顯得自己虛榮，也會給自己的先生帶來極大的壓力，把自己變成是多嘴又小心眼的女人。

職場中的規則是：所有事情都是獨立事件，各有因果，不能比較，也不能比照，更不能計較。以比照為由，用公平為訴求，去向老闆爭取福利，是罪大惡極的事。

後語： ❶ 我經常面對主管，以比較為理由，來爭取各種薪資福利，我幾乎從來沒有同意過，我的道理很簡單，組織是不能比較的，每個單位各自不同，不可攀比。 ❷ 比較之後，如果有為者亦若是，而發奮起之心是好事，如果心生嫌隙，就是壞事。 ❸ 我們相信各單位各自獨立，所有的薪資、福利，豐儉由人，不得互相攀比。

（本文出自《自在慢行》作者：何飛鵬)