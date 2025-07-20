他頂尖大學畢財務碩士海歸…頻繁換工作怨念深 董座勸「唯一解決之道」

人的生活條件越高，越不容易存活。窮苦的人，物質缺乏，在任何困 苦的環境中都可以存活。 世界永遠不完美，也不盡如人意，我們只能接受，只能理解，只能與 不完美的世界和解。人無法改變世界，只能適應世界。

一個條件非常好的年輕人，開始上班後，工作一個換過一個，沒有一家公司讓他滿意，每一家公司都有一些缺點，他的抱怨沒有少過。

這是條件好的困擾，他是台灣頂尖的大學畢業，修習企管，然後又出國留學，很快就拿到財務碩士，回國工作。先進入一家大型傳統產業集團工作，不到半年，轉到一家金融機構，又不到半年，再轉到一家高科技公司。問起他為何頻繁轉換工作？

本文出自《自在慢行》 「每家公司都有各式各樣的缺點：第一家規模雖然很大，歷史也很悠久，但做的是傳統產業，讓人感覺死氣沉沉，老闆雖然努力轉型，但是一直找不到新方向，所以我不想在那裡浪費青春。」

「第二家金融機構，一樣規模也很大，制度也很嚴謹，但就是因為太嚴謹了，做起事處處掣肘，一切都講流程，一步一步來，很難適應。」

「現在的高科技公司，做的是半導體相關的行業，也與最熱門的AI相關，看起來是十分有前景的公司。」

「可是由於是新創公司，組織制度不太健全，完全是人治的文化，創辦人以及各級主管也都年輕，工作欠缺規劃，再加上主管不成熟，常覺得無所適從，現在還在努力調適中。」

他說話的口氣充滿無奈，顯然他對這個世界的工作環境有很深的誤解，所以才會產生適應不良的現象。

嚴格來說，他所經歷的三家公司都是不錯的公司，對一般人來說，都是夢寐以求的工作，可是他卻覺得問題重重，都待不到幾個月，就要換工作，這是為什麼呢？

我的結論是：這位年輕人成長的過程太順了，在最好的學校，學著熱門的科系，然後出國，也很快修得學位，外在世界給他一個非常友善的歷程，幾乎一切都為了他量身打造，他幾乎從未遭遇逆境，所以才會在工作中，把一些組織中常會遇見的問題，視為不可忍受的現象，非要用換工作來解決。

真相是：這世界充滿了問題，也充滿了不完美，人存活就必須要與世界的不完美和解，要能容忍、接受，把不完美視為人類生存的前提，接受它、放下它、適應它！

尤其在職場，每個公司都存在各式各樣的問題，有的產品老化，有的組織老化，有的系統、流程不健全，有的老闆好大喜功、不英明，有的主管有私心、不成熟，這都是常見的現象。每個人在工作中，只能看好的，容忍壞的，然後找到自己的工作方法，成就自己的工作成果。

我語重心長的告訴這位年輕人，不要再換工作了，和這不完美的世界和解，改變自己，適應問題是唯一的解決之道。

後語： 1.職場是個花花世界，有好公司、有壞公司，但是就算是好公司，內部也存在著各種問題，也不可能盡如人意，所以工作只能看公司的優點，忽略公司的缺點，工作才會愉快。 2.能力強，條件好的人，也要與不完美的世界和解。

（本文出自《自在慢行》作者：何飛鵬)