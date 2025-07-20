工作者要勇敢說「不」！何飛鵬：拒絕老闆的要求，才是最正確的做法

好工作者永遠是老闆心中的明星，有任何任務，老闆通常會想到你，你可能會被分派到許多任務，導致工作量過重，負荷不了，這時候你要繼續逆來順受，來者不拒嗎？ 當然不行！適時說「不」，拒絕老闆的要求，才是最正確的做法。

一個年輕的同事，是幹練的工作者，離開我們公司後，成為獨立的自由工作者，在家接各種專案過日子，過得自在逍遙。他回來找我敘舊。談到當年為什麼會離職，他形容那是不堪回首的往事，當時他忙到完全分不開身，可是老闆卻仍不斷丟工作給他，導致他身心俱疲，痛苦不堪，最後不得不辭職，才改變了這一段痛苦的日子。

他的說法讓我十分意外，他是個能幹的工作者，他的老闆為何不知愛惜人才，讓他操勞到最後不得不辭職？ 而他也很奇怪，既然已經忙不過來了，為何不拒絕老闆新的工作派任呢？

本文出自《自在慢行》 他告訴我，他是不敢拒絕老闆的要求，因為老闆高高在上，他害怕拒絕會得罪了老闆，給老闆留下不好的印象，以後日子不好過，只好不斷的接工作，最後卻走上辭職之路。

這實在是一個職場悲劇，一個好員工，為了勉強接受老闆的指令，到最後走上分手之路，這是個人與企業雙輸的結果。

我也是一個來者不拒的員工，老闆有任何派令，我一向視為光榮的象徵；因為我能幹，所以老闆會不斷派工作給我，因此只要可能，我永遠是樂意接受，也盡可能不拒絕老闆的指令。

可是我也常常有緩不過氣的窒息感，因為已經接了太多工作，剛開始我也不敢拒絕，繼續接受老闆的派任，可是到後來我發覺，再這樣下去，我會把事情搞砸，不得不向老闆說實話。

我小心翼翼的告訴老闆，手上東西太多了，若再接受新的派任，很可能會做不好，可不可以暫時不要再派任新工作給我？

我原以為老闆會不高興，但沒想到老闆完全沒有生氣，還向我對不起。他說他沒注意到我手上太多事情了，所以又繼續派工作給我，他會去找別人做事，他並告訴我，等我手上有空，再告訴他，他才會再找我做事。

我知道之前害怕得罪老闆是多餘的，老闆也是講道理、可以溝通的，發覺這件事，我如獲大赦。

許多年以後，我自己也當了很多年老闆，我終於懂得其中的道理。老闆通常對手上團隊的每一個人瞭若指掌，誰能幹，誰能做事都清清楚楚，而且老闆總是找那一個能幹的同事，派新任務給他，老闆是不會把工作派給不能幹的人的。

因為老闆喜歡派工作給能幹的人，因此能幹的人，總是接了滿手工作，可能同時要處理許多件事，經常會忙得不可開交。

可是老闆被拒絕，為什麼會不生氣呢？ 原因很簡單，老闆對能幹的員工，通常會很愛惜，也不敢讓他們過度使用，一旦聽到他們說做不來，通常會知難而退，不會生氣。

另一個原因則是當員工已屆工作的臨界點，老闆其實心知肚明，但他為何持續派工作？ 是因為想測試工作者的底線，因此一旦被拒絕，立即適可而止。

能幹的工作者，不要害怕，拒絕老闆過度的指令，是理所當然的。

後語： ❶ 好員工對老闆說「不」，如果老闆會生氣，代表老闆不知珍惜好工作者，這種老闆也就不用跟了。 ❷ 對不喜歡的工作，也可以說不，好工作者可以挑工作。

（本文出自《自在慢行》作者：何飛鵬)