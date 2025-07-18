盤點全球下半年行情 專注三件事

全球貿易政策不確定性和持續的地緣政治衝突，可能再牽動2025年下半年全球股市走勢。富蘭克林互利系列投資長暨富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金經理人克里斯汀．科雷亞（Christian Correa）分析，專注於「基本面」、「評價面」及「能釋放企業真實價值的催化劑」，將是應對市場波動的三大關鍵，也是今年身處波動情境下的投資明燈。此外作為價值投資者，觀察到企業和政治變革持續發酵，預期歐洲、日本等股市機會盎然，而美股雖評價面偏高，但精選持股亦能從中發掘投資亮點。

歐洲及日本烏雲散去 股市前景迎契機

克里斯汀．科雷亞認為，隨著美國政策不確定性加劇、美股估值創歷史新高，機會有望擴散到美國以外的市場，例如多年來成長乏力和競爭策略低迷，導致一些歐洲和日本企業的股票估值低於實際價值的市場。

歐股相對美股的評價面存在明顯折價，許多產業的折價幅度甚至接近歷史水準，預期在該區域竭力提升競爭力、歐洲公債利率下滑、德國的財政政策轉向、對更高股東權益報酬率的重視等指標逐步發酵，可望反應在美歐股評價差距縮小之上，此外經理團隊也觀察到更多資金將投入歐洲的國防和基礎建設支出，預期工業等相關類股也會優先受惠。

另外日本政府正積極推動企業治理，增加日股的投資吸引力，東京證券交易所(TSE)也鼓勵企業提高報酬率，以及降低交叉持股，這項被外界視為市場效率、透明度與併購活動的障礙，經理團隊尤其看好具備提高投資報酬率、降低資金成本、願意在降低交叉持股後以股價淨值比低於一倍買回庫藏股的企業。整體而言，日股存有多項正面的結構性因素，有望在薪資成長、通膨回升、經濟溫和成長支撐下，持續帶動投資人的進場意願。

美股尋找輪動及價格錯置機會 震盪後發掘長線轉機題材

美股波動加大並不罕見，但長期以來主導美國經濟和商業環境的法治、政策可預測性可能正在受損。儘管現階段強韌的就業市場支撐著美國消費支出，但關稅影響有機會讓美國經濟成長放緩。

因此應對美國眾多不確定環境下，聚焦基本面將更顯重要。有鑒於許多美國大型成長股的評價面已高於歷史平均，進而打破像是2024年由大型成長股領漲的局面，而這也將創造一個市場情緒與長期獲利潛力錯置下精選持股的機會，相對看好評價便宜、財務槓桿較低標的及部分防禦產業。

至於美國小型股則是短線挑戰猶存，特別是下半年關稅政策不明朗、經濟衰退擔憂、利率上升，可能影響其後續表現。不過經理人克里斯汀．科雷亞表示，短期波動有機會轉化為長期機會，特別是當前相對評價面或絕對評價面水準，美國小型價值股仍是箇中評價面最具吸引力的領域，預期未來一年相關企業獲利家數占比有望提高，潛力可期。