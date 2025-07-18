盤點全球下半年行情 專注三件事
全球貿易政策不確定性和持續的地緣政治衝突，可能再牽動2025年下半年全球股市走勢。富蘭克林互利系列投資長暨富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金經理人克里斯汀．科雷亞（Christian Correa）分析，專注於「基本面」、「評價面」及「能釋放企業真實價值的催化劑」，將是應對市場波動的三大關鍵，也是今年身處波動情境下的投資明燈。此外作為價值投資者，觀察到企業和政治變革持續發酵，預期歐洲、日本等股市機會盎然，而美股雖評價面偏高，但精選持股亦能從中發掘投資亮點。
歐洲及日本烏雲散去 股市前景迎契機
克里斯汀．科雷亞認為，隨著美國政策不確定性加劇、美股估值創歷史新高，機會有望擴散到美國以外的市場，例如多年來成長乏力和競爭策略低迷，導致一些歐洲和日本企業的股票估值低於實際價值的市場。
歐股相對美股的評價面存在明顯折價，許多產業的折價幅度甚至接近歷史水準，預期在該區域竭力提升競爭力、歐洲公債利率下滑、德國的財政政策轉向、對更高股東權益報酬率的重視等指標逐步發酵，可望反應在美歐股評價差距縮小之上，此外經理團隊也觀察到更多資金將投入歐洲的國防和基礎建設支出，預期工業等相關類股也會優先受惠。
另外日本政府正積極推動企業治理，增加日股的投資吸引力，東京證券交易所(TSE)也鼓勵企業提高報酬率，以及降低交叉持股，這項被外界視為市場效率、透明度與併購活動的障礙，經理團隊尤其看好具備提高投資報酬率、降低資金成本、願意在降低交叉持股後以股價淨值比低於一倍買回庫藏股的企業。整體而言，日股存有多項正面的結構性因素，有望在薪資成長、通膨回升、經濟溫和成長支撐下，持續帶動投資人的進場意願。
美股尋找輪動及價格錯置機會 震盪後發掘長線轉機題材
美股波動加大並不罕見，但長期以來主導美國經濟和商業環境的法治、政策可預測性可能正在受損。儘管現階段強韌的就業市場支撐著美國消費支出，但關稅影響有機會讓美國經濟成長放緩。
因此應對美國眾多不確定環境下，聚焦基本面將更顯重要。有鑒於許多美國大型成長股的評價面已高於歷史平均，進而打破像是2024年由大型成長股領漲的局面，而這也將創造一個市場情緒與長期獲利潛力錯置下精選持股的機會，相對看好評價便宜、財務槓桿較低標的及部分防禦產業。
至於美國小型股則是短線挑戰猶存，特別是下半年關稅政策不明朗、經濟衰退擔憂、利率上升，可能影響其後續表現。不過經理人克里斯汀．科雷亞表示，短期波動有機會轉化為長期機會，特別是當前相對評價面或絕對評價面水準，美國小型價值股仍是箇中評價面最具吸引力的領域，預期未來一年相關企業獲利家數占比有望提高，潛力可期。
<以上不代表對任一個股之買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>本資料提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資中國比重指掛牌於大陸及香港地區中國企業之投資比重，依規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，直接及間接投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之20%，另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。新興市場警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來 源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司｜114金管投顧新字第018號｜台北市忠孝東路四段87號8樓｜0800-885-888｜www.Franklin.com.tw
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