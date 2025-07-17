《「我是有錢人」迷思775》大立光匯損慘、台人赴日遊返台申請理賠 她揭兩大錯誤迷思

大立光匯損嚴重

前幾天，筆者看到一篇媒體的報導，引述財信傳媒董事長謝金河的說法表示，「台灣很多企業都公開表示『沒有避險』，也才是大立光這次財報匯損嚴重的主因」。

事實上，正由於沒有人，會喜歡風險的這種「損失的不確定性（Uncertainly Concerning Loss）」。所以，各種「避險」的方法與工具，便應運而生。例如一般大眾或企業會買的商業保險，或是本文開頭提到的「匯率避險」工具。

然而根據筆者的長期觀察，不論是企業或是個人，在極度討厭風險，並想方設法「躲避」之際，常常存在以下兩大錯誤的迷思如下：

迷思一、對於風險的認識不清，或甚至是不想要（承擔）任何風險。老實說，生活在這個地球上的每一個人，哪有可能沒有任何風險可言呢？既然風險處處存在，每一位有著不同理財目標必須達成的人，都需要正確認識風險的存在，以及完全無法100%避掉的特性。

先以購買保險方面，儘管人生處處有風險，但是，值得透過商業保險來「移轉」的風險，可是有特定對象的。從所謂的「風險管理四大象限」來看，只有「發生機率極低」，且「損失金額高」的風險，才適合透過「風險轉嫁」，也就是購買保險的方式來因應。至於那些「發生機率低、損失金額低」、「發生機率高、損失金額低」，或是「發生機率高、損失金額高」的風險，最適合的風險管理方式是「風險自承」、「風險降低」，以及「風險規避」。

企業避險成本增、侵蝕獲利

又或是以最近台幣暴升為例，企業雖然可以透過遠期外匯等金融商品來「避險」。但是讀者可別忘了，凡是避險商品，都有一定的成本。特別是當市場上，一面倒地看多台幣之際，避險成本也將跟著暴增。其結果，一樣會侵蝕掉一部分的獲利。

再以投資為例，假設民眾不願意承擔任何風險、只願意選擇所謂「穩定配息」的商品（例如定存、儲蓄險或高配息商品），其結果便是：在累積資產或是達到各項理財目標時，發生「事半功倍」的結果。

迷思二、把所有風險，通通丟給他人承擔。這部分最常見的情形便是：民眾非常輕易相信，只要買了保險，就什麼都能「高枕無憂」了。但是，這樣的想法之所以存在著迷思，就在於首先，每一種保單，都有其理賠範圍，一旦保戶未來所發生的風險事故，並不在保單契約條款所載明的「保障範圍」之內，幾乎就很難領到保險理賠金。

其次，就算保戶日後發生的風險，符合個別保單契約條款裡所定的「保障範圍」，但是，保險公司願意承擔的風險金額，也並非是「無上限」的，且更可能是「實際理賠遠低於保戶的實際損失」。

家長帶孩赴日遊 急診理賠僅獲百元

例如報載，近日有一對父母帶著2名未滿15歲的孩子到日本旅遊，也有投保旅遊平安險，總花費近4000元，未料下機後孩子身體突感不適，掛急診就醫，醫療費用共計日幣6480元（約新台幣1285元），但回台申請理賠時卻只獲得107元的理賠給付。

專家猜測理賠如此之少的原因是：海外門診、急診，是按照海外突發疾病險保額的一定比例理賠（多數是0.5%，少數保單提供1%以上的保額）。假設海外突發疾病險的保額是20萬元，如果理賠標準只有0.5%，則實際給付就只有1000元左右。

撇開以「損害填補」的財產保險，都設有一定的「自負額」與「理賠金額不得超過實際損失」外，就算從「人命無價」的角度來看，每一家保險公司對不同年齡及體況者的人壽保險核保金額，也是有其上限存在的。

買保單就能將高額風險轉移？

再者，當民眾擔心事故發生風險高，想要透過購買保單的方式，將高額風險「移轉」給保險公司，保險公司當然也並不是傻子，一定會將可能的損失風險成本，一定程度地反應在保戶所繳的保費上。

如此一來，則會形成兩種結果：一是「保費貴到一般保戶『買不下手』」；其二則是「停賣『低保費』，但『賠率高』」的保單。前者，就如同一直以來國人不愛買的長照險；後者，則是近兩年紛紛停賣的實支實付型住院醫療險。

但是，不論是以上哪一種原因，都代表民眾「想將風險，全都移轉給他人承擔」的念想，既不切實際，且又不可行。也就是說，當投資理財大眾對於風險，產生以上的迷思時，其結果不是會讓理財目標（例如退休規劃）「事半功倍」，就是是「花了錢，卻得不到應有的保障（保險白買了）」。

以上，非常值得所有投資理財大眾深思再三！假設理財大眾，不想讓各項理財目標「事半功倍」，或是「保險白買了」，唯二之計就是其一，「勇於承擔必要的風險，以換取各種理財目標「事倍功半」的效果；其二，民眾該「大量存」的，應該是流動性高、沒有使用限制，且本金不易折損的金融資產，而不是緊急變現不易、風險過於集中且單一的不動產，或是有理賠範圍限的保單。