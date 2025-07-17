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薪水沒領到那裡…別操那層級的心！菲女狼：總經理瞎也不關你的事

聯合新聞網／ 菲女狼
不在其位不謀其政，總經理的決策與成敗自有他人承擔，中階主管專注把份內事做到最好，才是真正盡責。示意圖／Ingimage
不在其位不謀其政，總經理的決策與成敗自有他人承擔，中階主管專注把份內事做到最好，才是真正盡責。示意圖／Ingimage

不在其位不謀其政：你沒領那層級的薪水 就別操那層級該操的心

阿誠是電子廠的業務主管，最近他們公司換了一位新總經理

這位總經理的行事風格，讓不少人看得直搖頭。

據說他在相關產業的資歷並不深，很多經營策略看起來也問題重重。

我原以為阿誠應該也被搞得快氣炸，結果見到面時，他居然一派從容。

他笑笑說：「這位總經理是蠻瞎的啊，但他瞎不瞎，會不會把公司帶歪，說實話，不關我的事。」

我愣了一下，阿誠接著解釋：「公司高層既然決定讓這個人當總經理，那就代表他們已經做出選擇，也給了他足夠的信任和授權。身為基層或中階的我們，又有什麼立場說不尊重？」

「再說，公司經營方針有沒有問題、營運方向會不會被帶偏，那是總經理的責任，不是我這個部門主管該負的責任。

而且，就算我想操心，也根本改變不了什麼，那我瞎操心什麼？」

「身為中階主管，我的職責就是支持總經理、照著他的方針把工作做好。只要做到這一點，我就算是盡責了。」

「更現實一點說，就算總經理真的很瞎，如果部門主管不配合，他也可以說經營方針之所以沒見成效，是因為基層沒有全力支持，責任一樣會推到我們身上。」

「反過來講，萬一這位總經理瞎貓碰上死耗子，真的讓他做起來了，當初配合他、支持他的人，說不定還能跟著雞犬升天。」

他領總經理的薪水，就該負總經理的責任。他能不能把公司帶好，是他和老闆的課題。

你是部門主管，把自己那份事顧好就才是要務。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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