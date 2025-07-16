73歲翁住豪宅、穿名牌靠退休金過活 3開銷陷「老年破產」困境

人們普遍認為「擁有自己的房子就安心」，不過房產在未來，有可能成為生活風險的來源。日本一名73歲老翁，年輕時是成功人士，住在豪華公寓頂層，每個月有18萬日圓（約台幣3.5萬）的退休金，然而支付完房屋固定支出後，卻因手頭資金耗盡而陷入困境，成為所謂的「不動產貧困族」。

根據日本網站《THE GOLD ONLINE》報導，該名73歲的老翁住在市中心住宅區的豪宅頂層，房間裡擺滿了古董傢俱，年輕時經營過公司，儘管上了年紀，出門總是將灰白的頭髮打理整齊，並穿戴名牌服飾，外界都認為他是名「成功的老年人」，但實際上他的生活早已陷入財務危機。

前幾年他與妻子離婚，損失部分財產與退休金，現在每月領取的退休金在18萬日圓左右，不過他居住的公寓，平均每月需要10萬日圓（約台幣2萬）以上的開銷，包含管理費、修繕費用、房產稅等費用，讓他感覺被錢壓得喘不過氣，儘管退休時有些金融資產，但由於沒有良好的理財觀念，因此錢也很快花完了。

該報導指出，隨著物價上漲，老翁也無法只靠養老金過活，便開始典當自己的名牌商品來換取現金。某日，他收到公寓管理委員會的通知信，提到將要增加房屋修繕費用，讓他感嘆「我付不出錢了，該怎麼辦？」。

理財專家內田英子指出，房子雖然是資產，但不像現金能夠自由運用，只有「賣掉」才能變現，單靠持有，是無法拿來支付日常生活開銷的，她也提醒買房後的管理費、修繕費用、房產稅等固定支出，對退休人士而言，可能會有沉重壓力，奉勸銀髮族要好好思考這點。