領導者能否帶團隊成功？ 3千年前易經已勸誡 、一句話道盡「用人秘訣」

水地比

應對要果斷敏捷，有人招呼，便當仁不讓，率先響應。

【被呼喚時要盡速回應，遲疑不決、慢吞吞的人，不會被信任。】

速度也是誠意的表現

在工作上，反應的速度也是誠意的證明。這將有助贏得對方的信任。對於那些在我們發出訊息後，第一時間趕來的人，我們自然會抱有好感。這是因為你能感受到他們的誠意。

本文出自《易經》 另一方面，對於遲遲不給予回應的人，我們又會留下什麼樣的印象呢？依這一卦所告訴我們的訊息是：「回應慢的人，可能是因為他們有所盤算且不可信賴，是凶兆。」

如果揣測回應慢的因素，我們可能會認為是因為他們還在觀望。他們在猶豫到底該去，還是不該去，而這就是問題所在。

這樣的態度缺乏主動參與的誠意，也讓人懷疑對方是否真的願意投入或支持。即使最終有參與，這種遲緩與計算，仍可能在團隊中留下負面印象，進而影響合作與信任的基礎。

然而，在工作上，任何人都不會希望讓對方看到半吊子的成果。

因為讓對方看到尚未完成的成果有其風險，何況我們不想丟臉。但即使要冒這個風險，主動向對方說明目前的進度，以體貼對方「還在等回音」的不安狀態，這份誠意其實對方是能感受到的。

領導的工作，從集結人力開始

這一卦，也勸戒我們「應慎選合作夥伴」。正如《孫子兵法》中「勝兵先勝而後戰」一樣，一個組織或團隊是否能夠成功，往往取決於在行動展開之前，領導者經過深思熟慮所選定的核心人選與分工規畫。

此外，這一卦更補充說：「領導者不應該一味追求完美，而應該用寬容的心態對待。」

如同俗話說的「用人不疑，疑人不用」，一旦召集了認為適合的成員，就要相信並放手委任他們；相對地，如果對一個人有所懷疑，那就乾脆不要一起共事。這才是領導者成功的祕訣。

（本文出自《易經》作者：小椋浩一 譯者：卓惠娟)