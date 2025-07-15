大谷翔平教練栗山英樹受梅尼爾氏症所苦 率武士隊奪世界冠軍靠易經「這一卦」

水風井

不分人前人後都勤奮工作的時刻。打造人們群集而來的場所，就是打造一個有誠意的場所。

【人們群聚的場所必須持續維護，以確保舒適。】

後人能夠飲水，是因為某些人默默不懈地掘井努力

曾擔任職棒球隊北海道日本火腿鬥士隊的總教練，稱霸聯盟而榮獲日本第一，並率領日本武士隊奪得世界冠軍的栗山英樹，也是個不斷研讀《易經》學習的人。在他的著作《栗山筆記》中便引用許多出自《易經》的內容，例如「坤為地」「山天大畜」「坎為水」「水澤節」「乾為天」「雷天大壯」等。

本文出自《易經》 年輕時身為職棒選手的栗山英樹，因為梅尼爾氏症所苦，二十九歲時就結束短暫的球員生涯，經歷不少磨難。為了克服這些生活上的重大困擾，他從《易經》找到教誨。隨後，他將這些學到的知識應用於各個方面，從電視節目主持人到大學教授，多方面活躍，在五十歲時受拔擢成為火腿隊的總教練。

栗山英樹教練的其中一項成就，即是培養出被譽為世界最優秀選手的大谷翔平。

大谷翔平之所以出眾，是因為他的「二刀流」身分；他不僅打擊成績出色，也是位一流的投手。他在世界頂級的美國職棒大聯盟獲頒最有價值球員（MVP）等多項殊榮，這些卓越的表現在很大程度上可歸功於栗山英樹精心營造的培育環境。

栗山英樹也同樣分享了他研讀這一卦所得到的想法。這一卦是以水井作為比喻，闡述人群聚集場所的重要性。水井在古代是供應人們生活所需水源的地方，是人們生活的中心。即使因為戰爭，國家或村莊可能發生變動，但水井並不會改變位置，繼續供應水源，養活了許多人。

然而，要維護這口井，卻需要大量的勞力，包括清潔、修理石組、維修吊瓶、尤其是維護乾淨的水質，必須進行穩健踏實而繁重的維護工作。只要一個環節出問題，水不僅無法供應，甚至連取水都難以實現。而這麼辛苦的工作是由誰來負責呢？

「就是由你來做這個工作！」這正是這一卦教導我們的。即使不會得到他人感謝，都要不懈地繼續履行職責。只要堅持不懈地努力，自然有人重視自己的辛勞，而我們所付出的辛勤工作也將得到報償。當我們能讓眾多人感到幸福的同時，自己也會因而獲得喜悅。

這一卦給我們的訊息是，即使現在尚未受到注目，但總有一天會出現懂得賞識自己的人。所以即使現在沒有得到認可，也不要輕言放棄，而是要更加努力磨練自己的才能。

話說回來，掘井汲水這個概念，是在獲得他人喜愛並使用其水源時，才產生價值。透過為他人踏實努力地工作，將獲得社會的信任，最後這些信任必定能讓自己受惠良多。

「不應該為了獨占而將水井加蓋。只要有奉獻的心，自然會有豐盛的回報」。栗山英樹正是依循這一卦的教誨，在擔任火腿隊總教練時，將投打出色的二刀流選手大谷翔平順利送進美國大聯盟。在結業典禮上，栗山英樹贈送大谷翔平的禮物上寫著「相信你會成為世界最優秀的球員」。而這個願望，最後也確實成真。

為什麼栗山英樹能夠成功招攬大谷翔平？

大谷翔平在高中時期，已經是能投出時速一五五公里的最快球速投手，也被公認是最強的第四棒打者，他本人也早已公開表示打算前往美國大聯盟發展，不僅展現了他對自身實力的自信，也顯示出他追求更高層次挑戰的決心。

但在這樣的情況下，栗山英樹就如眾所皆知般，在日本職棒選秀會前便公開指名大谷翔平為首選，並成功地獲得交涉權。

然而，當時的大谷翔平拒絕了火腿隊的邀請，甚至一開始還婉拒了對方的拜訪，他表示：「我非常驚訝，也十分猶豫。雖然很感激你的賞識，但我依然堅持我要去美國的想法。」

即使如此，栗山英樹還是加上親自拜訪，共進行了四次交涉，最後成功將大谷翔平招攬進球隊。消息公開後，震驚球壇。

為什麼栗山英樹能說服一位如此堅定要去美國的球員呢？其中的祕密，就在這一卦所教導的「創造一個真誠的環境，人們願意聚集的場所」。

（本文出自《易經》作者：小椋浩一 譯者：卓惠娟)