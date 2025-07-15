快訊

準備劃清界線？川普坦言「對普亭失望」：4度以為能達成協議

一甩素色風格！鄭文燦涉貪第7度出庭 改穿黑白格襯衫

新莊不明原因連環撞！3貨車、1休旅車車禍 小貨車駕駛受困驚悚畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

曾獲媒體多次報導「日本薪資最高的公司」不動產基金宣告破產

聯合新聞網／ 樂金文化
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

雷山小過

認清自己的分寸再前行。凡事應保持節制與分寸，即便遭逢天災，也切勿因自身言行釀成人禍。

【過度龐大的收入必然有風險，適度滿足才是幸福的保障。】

如果得到暴利，則將失去信譽

想問問各位，是否曾經有過「被當冤大頭」而憤怒的經驗？

我曾有過多次經驗。如果只是一次為限還能忍耐，但在商務往來中，「只會見一次面，此後再也不會碰面」的情況並不常見，因此這是不能忍受的。

本文出自《易經》
本文出自《易經》
在談判、交易中，若提出過於對自己有利的條件，事後還讓人傳出「太過分」「上當了」的傳聞時，就會難以避免對方以牙還牙。因此如果想要在商場上長久往來，絕對不能這樣做。

曾有一段時間非常出名的不動產基金，在業務營運良好的幾年裡，被媒體多次報導是「日本薪資最高的公司」。但是，由於貪圖過多的營利，以致獲得了「過分貪婪」的壞名聲，好的房產不再流入他們手中。

即便如此，他們仍然想要藉著資金繼續謀求更大的利潤，但在雷曼兄弟金融危機爆發後，他們所擁有的房地產價值急劇下降。最後，公司無法維持營運，從當初的大肆獲利到僅僅一、兩年內就宣告破產了。

從這個失敗案例可以看出，為了持續經營業務，「不要貪圖暴利」是很重要的。在心理學術語中，有一種談判技巧叫做「錨定效應」，即「最初給對方一個不合理的標準，讓對方誤解這是常態，進而更容易以有利於自己的標準達成共識」。

然而，如果提出的條件太過荒謬，就會讓人認為「這個人不可信任，沒有聽信他的必要」。雖然錨定效應在對方可能接受的範圍內是有效的，但如果無法清楚解釋為什麼價格是這個水準，那麼長遠來看，失去的可能會更多。

天災和人禍

這一卦名為「小過」，字面意思是「稍微過頭」。追求過於理想化的事情往往會招致災禍。因此，知道分寸、謹言慎行，是極為重要的。

然而，稍微過頭偶而也不是壞事。在葬禮上，表現得更悲傷一些；對待重要的人，儀態更恭敬、謙遜；在日常生活中，稍微多節儉一些等。在這些情況下，有點過頭都是表達誠意的好方法。又好比在和解的情況下，以稍微多一些的愛與關懷及謙虛的態度去面對，反而更能達到目的。

災難可分為天災和人禍。天災難以避免，但人禍則應該可以避免。遭遇天災時，若因恐慌而輕率行動、不聽他人建議而自以為是地衝動前行、無意中陷入他人設下的陷阱或深淵，這些都是人禍。因此，要有意識地保持警惕。

在賺錢方面也是如此，節制很重要。適度地保留、言語謙虛和維持禮儀是重要的，如果做任何事情都習慣過分，就可能會受到報應。「了解自己的限度，保持節制」，是《易經》一再強調的道理。

（本文出自《易經》作者：小椋浩一 譯者：卓惠娟)

相關新聞

大谷翔平教練栗山英樹受梅尼爾氏症所苦 率武士隊奪世界冠軍靠易經「這一卦」

曾擔任職棒球隊北海道日本火腿鬥士隊的總教練，稱霸聯盟而榮獲日本第一，並率領日本武士隊奪得世界冠軍的栗山英樹，也是個不斷...

曾獲媒體多次報導「日本薪資最高的公司」不動產基金宣告破產

我曾有過多次經驗。如果只是一次為限還能忍耐，但在商務往來中，「只會見一次面，此後再也不會碰面」的情況並不常見…

職場盡力做「對的事」恐對自己是壞事？菲女狼：高層認才是有「前途」的答案

朋友最近常被高層叫去小房間「喝咖啡」。 唸叼的理由很妙：「你太安逸了，沒有突破。」 「我明明是公司裡業績最穩的主管，帶的團隊流動率最低，也是少數能培養出中階主管的人。但高層看我，就是不順眼

職場上不干你的事最好別開口！菲女狼三點：打狗要看主人

職場生存之道：不干你的事，最好別開口 例行業績檢討會議中，業務一部的吳協理發現業務二部的業績計算方式似乎有誤。 「這到月底可是會影響公司損益！」他心裡一驚，暗恃不妙的同時，心想這跟自己沒關係，

中美脫鉤是假議題？ 即使在冷戰最激烈時…百事可樂照樣賣進蘇聯

如果地緣政治升級，涉及大規模制裁甚至軍事衝突，的確可能導致貿易量明顯下滑。但即使是在強權戰爭這種極端的情況下…

街上撿到錢包，多少人會歸還？一個測驗看穿你的「負面偏誤」有多嚴重

在揭曉答案之前，我們先思考一下為何要討論這些問題。幾千年來，人們共享食物、住所及互相庇護。互助合作使人類這個物種得以延續，但同時也讓我們容易受到欺騙者的傷害…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。