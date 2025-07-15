曾獲媒體多次報導「日本薪資最高的公司」不動產基金宣告破產

雷山小過

認清自己的分寸再前行。凡事應保持節制與分寸，即便遭逢天災，也切勿因自身言行釀成人禍。

【過度龐大的收入必然有風險，適度滿足才是幸福的保障。】

如果得到暴利，則將失去信譽

想問問各位，是否曾經有過「被當冤大頭」而憤怒的經驗？

我曾有過多次經驗。如果只是一次為限還能忍耐，但在商務往來中，「只會見一次面，此後再也不會碰面」的情況並不常見，因此這是不能忍受的。

本文出自《易經》 在談判、交易中，若提出過於對自己有利的條件，事後還讓人傳出「太過分」「上當了」的傳聞時，就會難以避免對方以牙還牙。因此如果想要在商場上長久往來，絕對不能這樣做。

曾有一段時間非常出名的不動產基金，在業務營運良好的幾年裡，被媒體多次報導是「日本薪資最高的公司」。但是，由於貪圖過多的營利，以致獲得了「過分貪婪」的壞名聲，好的房產不再流入他們手中。

即便如此，他們仍然想要藉著資金繼續謀求更大的利潤，但在雷曼兄弟金融危機爆發後，他們所擁有的房地產價值急劇下降。最後，公司無法維持營運，從當初的大肆獲利到僅僅一、兩年內就宣告破產了。

從這個失敗案例可以看出，為了持續經營業務，「不要貪圖暴利」是很重要的。在心理學術語中，有一種談判技巧叫做「錨定效應」，即「最初給對方一個不合理的標準，讓對方誤解這是常態，進而更容易以有利於自己的標準達成共識」。

然而，如果提出的條件太過荒謬，就會讓人認為「這個人不可信任，沒有聽信他的必要」。雖然錨定效應在對方可能接受的範圍內是有效的，但如果無法清楚解釋為什麼價格是這個水準，那麼長遠來看，失去的可能會更多。

天災和人禍

這一卦名為「小過」，字面意思是「稍微過頭」。追求過於理想化的事情往往會招致災禍。因此，知道分寸、謹言慎行，是極為重要的。

然而，稍微過頭偶而也不是壞事。在葬禮上，表現得更悲傷一些；對待重要的人，儀態更恭敬、謙遜；在日常生活中，稍微多節儉一些等。在這些情況下，有點過頭都是表達誠意的好方法。又好比在和解的情況下，以稍微多一些的愛與關懷及謙虛的態度去面對，反而更能達到目的。

災難可分為天災和人禍。天災難以避免，但人禍則應該可以避免。遭遇天災時，若因恐慌而輕率行動、不聽他人建議而自以為是地衝動前行、無意中陷入他人設下的陷阱或深淵，這些都是人禍。因此，要有意識地保持警惕。

在賺錢方面也是如此，節制很重要。適度地保留、言語謙虛和維持禮儀是重要的，如果做任何事情都習慣過分，就可能會受到報應。「了解自己的限度，保持節制」，是《易經》一再強調的道理。

（本文出自《易經》作者：小椋浩一 譯者：卓惠娟)