職場盡力做「對的事」恐對自己是壞事？菲女狼：高層認才是有「前途」的答案

朋友最近常被高層叫去小房間「喝咖啡」。

唸叼的理由很妙：「你太安逸了，沒有突破。」

「我明明是公司裡業績最穩的主管，帶的團隊流動率最低，也是少數能培養出中階主管的人。但高層看我，就是不順眼。」

反觀另一個組別，接的多是專案型客戶，今天有、明天沒的短線業績，團隊也多半是資淺新人，流動率高得驚人。但高層從不唸那位主管，還常拍拍他肩膀說：「幹得不錯。」

「怎麼會這樣？！」菲聽了滿臉問號。

「可能是因為我常常會跟高層討論事情的對錯吧！」朋友苦笑。

他說，高層早就離第一線實務很遠，常有一些不切實際、天馬行空的想法。

為了公司和團隊的長期發展，他堅持做對的事，該提意見就提，也因此常與高層發生摩擦。雖然不到唱反調，但多少有些衝突。

反觀另一位主管，高層說什麼他就點頭、附和，幾乎照單全收。高層跟他相處起來輕鬆愉快，自然就越看越順眼。

菲不禁開始想...在職場裡，什麼才是對的事情？

年輕時，我也是黑白分明、為了大是大非據理力爭的人。

你覺得對的，可能只是你自以為是；

就算你真的對了，當那份「對」與高層的信仰衝突，它對你也不會有好處。

高層覺得對的，才是有「前途」的答案。

這不是鼓勵你盲從，而是提醒你看清局勢： 這裡不是論文口試，這裡是職場生存戰。 懂立場，比懂道理更重要。

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