聽新聞
0:00 / 0:00
職場上不干你的事最好別開口！菲女狼三點：打狗要看主人
職場生存之道：不干你的事，最好別開口
例行業績檢討會議中，業務一部的吳協理發現業務二部的業績計算方式似乎有誤。
「這到月底可是會影響公司損益！」他心裡一驚，暗恃不妙的同時，心想這跟自己沒關係，還要不要出聲的好。
隨著其他部門依序報告，吳協理愈想愈不踏實，最終忍不住開了口：「剛才業務二部數字點問題，業績應該不是持平，而是落後20%。」
業務二部的小陳經理面色一僵：「這，我會再檢查看看。」
但心裡其實很不是滋味：這不關你事吧？
但讓氣氛更槽的是，總經理忽然語氣一沉：「有問題怎麼不早說？等到會議尾聲才講，是想浪費大家時間嗎？」
全場一陣靜默。
這句話，看似在責備流程，但現場的人都聽得出來——這是總經理在護自己人。
畢竟，小陳經理是總座一手帶上來的人。
這一槍，不是打給他聽的，而是順勢敲打「不識相」的吳協：提醒你一句...這裡不是你該開口的時機，也不是你能開口的場合。
結論三點
1.無關自身利益＝無關緊要
你以為你在主持公道，其實別人只覺得你在多管閒事、挑釁權力。
2.打狗要看主人
對錯不是重點，誰撐腰才是關鍵。
很多話不是不能講，問題不在內容，而在你講到誰身上去了。
3.職場不是論理場，是權力場
會議上講求的不是邏輯夠不夠完整，
而是你有沒有站在「該你發聲的位置」說話。
你說得沒錯，但不代表你說得剛好。
說得沒錯，不代表說得起。
在職場，懂事不夠，還得懂場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言