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職場上不干你的事最好別開口！菲女狼三點：打狗要看主人

聯合新聞網／ 菲女狼
職場中的權力與發聲時機，往往比對錯本身更關鍵「說得沒錯，不代表說得起」，懂邏輯還得懂氣氛。示意圖／Ingimage
職場中的權力與發聲時機，往往比對錯本身更關鍵「說得沒錯，不代表說得起」，懂邏輯還得懂氣氛。示意圖／Ingimage

職場生存之道：不干你的事，最好別開口

例行業績檢討會議中，業務一部的吳協理發現業務二部的業績計算方式似乎有誤。

「這到月底可是會影響公司損益！」他心裡一驚，暗恃不妙的同時，心想這跟自己沒關係，還要不要出聲的好。

隨著其他部門依序報告，吳協理愈想愈不踏實，最終忍不住開了口：「剛才業務二部數字點問題，業績應該不是持平，而是落後20%。」

業務二部的小陳經理面色一僵：「這，我會再檢查看看。」

但心裡其實很不是滋味：這不關你事吧？

但讓氣氛更槽的是，總經理忽然語氣一沉：「有問題怎麼不早說？等到會議尾聲才講，是想浪費大家時間嗎？」

全場一陣靜默。

這句話，看似在責備流程，但現場的人都聽得出來——這是總經理在護自己人。

畢竟，小陳經理是總座一手帶上來的人。

這一槍，不是打給他聽的，而是順勢敲打「不識相」的吳協：提醒你一句...這裡不是你該開口的時機，也不是你能開口的場合。

結論三點

1.無關自身利益＝無關緊要

你以為你在主持公道，其實別人只覺得你在多管閒事、挑釁權力

2.打狗要看主人

對錯不是重點，誰撐腰才是關鍵。

很多話不是不能講，問題不在內容，而在你講到誰身上去了。

3.職場不是論理場，是權力場

會議上講求的不是邏輯夠不夠完整，

而是你有沒有站在「該你發聲的位置」說話。

你說得沒錯，但不代表你說得剛好。

說得沒錯，不代表說得起。

在職場，懂事不夠，還得懂場。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

關係 職場 權力 業績 位置

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