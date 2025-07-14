沒頭銜沒上司、薪資所有員工集體決定卻連賺35年 這家公司怎麼做到的？

高爾合夥公司（Gore Associates）位於德拉瓦州的紐華克，是一家高科技公司，能夠成功化解這個問題，足以做為其他組織的典範。高爾公司生產防水纖維、牙線、電腦線的特殊絕緣塗膠，以及針對汽車、半導體、製藥業、醫學業等產業，生產精密的特殊卡匣、過濾袋、管子。

公司成員都沒有頭銜，員工的名片上只有姓名，無論他的薪資多高、肩負多大的責任、或者年資多久，姓名下方都只有「夥伴」兩個字。員工沒有直屬上司，只有贊助人；他會照顧員工的利益，扮演他們的良師益友。

本文出自《引爆趨勢》 公司沒有組織編制圖，也沒有預算、更沒有複雜的策略計畫。薪資由所有員工集體決定。總公司是一棟低矮的紅色磚造建築，非常樸實。「高級主管」辦公室都是裝潢樸素的小房間，走廊也很狹窄。高爾辦公大樓的四個角落是會議室或空地，因此沒有高人一等的辦公室。

我採訪高爾公司的韓恩（Bob Hen），他在德拉瓦州的工廠工作，可能是高階主管之一。我設法讓他告訴我他在公司的職位為何，卻未能如願。他的辦公室和其他人一樣大，名片上的頭銜也是「夥伴」。他似乎沒有祕書，穿著和其他人沒有不同，我一再請他說明自己的身分，他終於笑著說：「我只是管閒事的人。」

簡單來說，高爾是一家非常特殊的公司，經營哲學相當清楚明確。公司規模雖然龐大，仍然企圖以剛創業的模式來經營，而且從各種角度觀察，這種經營模式相當成功。

企管專家發表最值得效力的美國企業排行榜，或者管理顧問提及管理最好的美國企業時，高爾公司一定榜上有名。高爾公司員工流動率是同業平均數值的三分之一。

公司連續三十五年賺錢，業務蒸蒸日上，產品不但日新月異，而且獲利高，成為同業欽羨的對象。高爾公司能夠堅持小型公司的規範，公司上下一體奉行，如今規模雖然擴大到十億美元，員工多達數千人，仍能繼續成長。他們成功的祕訣是什麼？答案就是遵守一百五十原則。

公司創辦人高爾（Wibert Gore）和哈特派一樣，都不是受到鄧巴的影響。反之，兩者都是經過一連串嘗試錯誤後，一路跌跌撞撞才學會這項原則。若干年前他接受訪問時說：「我們一再發現，每次工廠員工超過一百五十人，就會遇上麻煩。」

因此公司訂下目標，每家工廠編制就是一百五十人。換句話說，公司電子部門旗下的工廠，占地不能超過五萬平方呎，因為工廠員工人數不會超過一百五十人。

（本文出自《引爆趨勢》作者：麥爾坎．葛拉威爾 譯者：齊思賢)