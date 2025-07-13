風暴將至？美經濟衰退機率飆至40% 理財規劃師10招迎戰

摘要 理財規劃師和財富管理主管分享在經濟衰退時期，多數人都能做的10項財務措施。

美元指數大跌、資金逃離美債，美國再現經濟衰退隱憂。國際貨幣基金（IMF）在最新一期《世界經濟展望》中更將美國經濟陷入衰退的機率從25%上調至40%。

面對可能的景氣逆風，財經網站MarketWatch彙整了多位持有專業證照的理財規劃師的建議，從理財心態、資產配置到收支管理，分享10招個人理財策略，幫助大家在經濟衰退來襲時穩健度過難關。

不景氣應對方法1：建立緊急預備金

最好準備3到6個月的生活費，當作應急的現金儲備。且將這筆緊急預備金存在利率較高、且可以隨時動用的活存帳戶，以備不時之需。假如自己身處的產業前景堪慮，甚至可以預留9到12個月的基本開銷，萬一被裁員而失業，仍有充裕的資金可以度過轉職期。

高利率債務會加深財務壓力，專家建議我們應該優先償還信用卡、信貸這些高利息的債務。且這段期間最好減少刷卡消費，降低每個月的還款額。

同時，保持良好的信用分數也很重要，因為經濟不景氣時，銀行放款可能會更嚴格。提前改善信用紀錄、降低負債比例，能幫助我們在急需的時候仍能順利貸款。

養成記帳、精打細算的習慣。先檢查一下每個月的支出，把可有可無的開銷列出來，如外食、看電影、訂閱串流、旅遊等花費。

了解支出，還要規劃預算。試想，假如薪水變少，哪些支出可以馬上砍掉？財務顧問提到，這種事最好「想清楚再行動」，等事情發生了才急著做決定，容易做出後悔的選擇。不妨先幫自己設定一個「預算縮減順序表」，有計畫地減少開銷，維持基本生活品質。

不景氣應對方法4：提升職場競爭力

經濟前景不明的情況下，公司通常會縮編或裁員，這時候「保住飯碗」是守住個人財務的關鍵。理財專家建議，趁現在景氣還沒完全轉壞，把自己的職場競爭力再拉高一點。不管是進修課程、考證照，還是主動爭取參與重要專案，都有助於讓你在公司變得更不可取代。說白一點，讓自己成為「即使不景氣公司也不想放掉的人」。

也可以提早準備「職場備胎」，像是定期更新履歷、整理好LinkedIn檔案與作品集，或是時常與業界朋友保持聯繫。如果你現在所處的產業景氣本來就不穩，也可以開始觀察其他產業有沒有機會。

不景氣應對方法5：開源拓展多元收入

除了節流，也別忘了開源。CFP認證的理財規劃師鮑爾（Jason B. Ball）強調：「提升自己的專業技能或發展副業，跟存更多錢一樣重要。」

要注意的是，副業選擇要量力而為，不可影響本業。景氣不穩時，人脈也很重要，朋友介紹的兼職或小生意可能成為救急良方。如果副業無法選擇，就專注於本業，爭取業績獎金或加班費，增加收入。

不景氣應對方法6：確保投資組合多元分散

市場波動期間，投資要分散風險。確保資金分布於不同資產類別（如股票、債券、黃金等），避免單一市場波動影響整體資產。特別是當股市下跌時，債券和實體資產（如黃金、原物料等期貨）通常較穩定。最重要的是，挑選那些跟現有資產表現不太相關的標的，這樣才能達到有效的風險對沖。

不景氣應對方法7：避免恐慌性拋售，堅守長期計畫

市場劇烈震盪、帳面虧損時，投資人最怕的就是陷入恐慌而賣在谷底。切記勿讓恐懼操控你的投資決策。

理財顧問 Marcus Holzberg 曾警告過：「如果讓恐懼決定你的方向，可能會把原來的投資計劃完全拋到一邊，在經濟下滑的時候做出衝動的決定。」景氣低迷時，更應該堅守長期投資紀律，不因市場波動而情緒性拋售，避免錯失反彈契機。

不景氣應對方法8：定期定額投資

許多資深投資人將經濟衰退視為長線佈局的黃金時機。股市下跌時，高價值資產相當於打了折扣，正是逢低加碼的好時機。歷史證明，美股經歷了多次衰退後，最終會回彈創下新高。

當然，如果你已經建立好了緊急預備金，有多餘資金可運用，理財顧問建議，可採用定期定額策略，這種機械化的投資紀律可避免人性弱點。

不景氣應對方法9：檢視並調整資產配置

建議每年或出現重大市況變化後，檢視投資組合，評估目前的風險自己是否仍能接受。當經濟進入衰退期，我們可能也需要進行「資產再平衡」（rebalance）。

如果你在經濟衰退時已經接近退休年齡，專家建議可以減少股票投資部位，增加現金和債券。如果還年輕，可以承擔更多風險，建議持續投資「高成長型資產」，並選擇基本面強的標的。

不景氣應對方法10：選擇防禦型投資標的

在經濟逆風下，專家建議把資金放在大企業股票、投資等級的債券和防禦性行業（如公用事業）。這些資產在經濟衰退時跌幅較小，甚至能提供穩定的股息或利息收入。而且，要避免高風險投機性投資，如高槓桿或加密貨幣，減少資產淨值波動對自己的心理衝擊。

今年4月初，全球投行高盛將美國經濟衰退的可能性預期從35%上調至45%。摩根大通研究部（J.P. Morgan Research）也在5月底推估，2025年美國出現經濟衰退的可能性約為40%。

儘管衰退率越來越高，重要的是，記住衰退是週期性的，歷史顯示市場通常會在衰退後復甦。以上10項經濟衰退迎戰策略，都是久經考驗的理財原則，只要提早做好準備，就能在風暴中保持穩健。

一個老生常談：不要過度憂心總體經濟走向，專注做好自己能控制的事。

資料來源：MarketWatch、Weforum、Bloomberg

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《原文經濟若衰退，怎麼辦？理財規劃師10招迎戰》