勞工注意！一表看清楚勞動基準法國定假日例假日加班費怎麼發 天災補休如何給

我們接著來看看加班費怎麼計算。《勞動基準法》中，並沒有明確寫出「加班」這個字眼，只有「延長工作時間」、「再延長工作時間」、「延長工作時間工資」、「再延長工作時間工資」。不過本篇還是以「加班」二字來稱呼，讀者可能比較習慣。

「月薪制勞工」、「時薪制勞工」的加班費有何不同？加班應該從何時起算？加班費到底有幾種？加班費要用什麼基數計算？加班費要不要列入投保薪資？加班費是應稅薪資或是免稅薪資？

本文出自《勞資一點通》 再往下延伸，還會有其他問題：早點到公司上班、晚點從公司下班打卡算不算加班？休假日接到老闆的電話，算不算加班？尾牙聚餐、員工旅遊、公司教育訓練算不算加班？

這麼多問題，真是讓人有點頭暈。

另外，加班費的計算有加倍、平日每小時工資加給1/3（俗稱1.34倍）、平日每小時工資加給2/3（俗稱1.67 倍）、二倍，延長工時、再延長工時、休息日加班、休假日加班、例假日違法或合法加班⋯⋯到底要用哪種倍數才完全合法？

加班二字好沉重，加班的原因百百種：效率不彰、不良率過高、客戶退貨導致、趕出貨、勞工人數不足、設備不足、責任制⋯⋯無論什麼原因，只要勞工有加班，雇主就是要付加班費。以下就來解答加班的相關疑問。

A.加班何時起算？

下班後工作即是加班、申請加班才算加班、老闆指派工作才算加班、出差就算加班，有這麼多說法，加班時間到底怎麼算？還好《勞動基準法施行細則》第20-1條有這樣的規定：

本法所定雇主延長勞工工作之時間如下：

一、每日工作時間超過八小時或每週工作總時數超過四十小時之部分。但依本法第30條第2 項、第3項或第30條之1 第1項第1款變更工作時間者，為超過變更後工作時間之部分。

二、勞工於本法第36條所定休息日工作之時間。

也就是說，原則上只要勞工每天上班超過八小時，或一週工時加總超過四十小時（非變形工時），超過的時間就算是加班。

B.加班費如何計算？

只要有加班就應給付加班費，但計算模式到底有幾種？

a.平日及休息日加班

依《勞動基準法》第24條第1項：

「雇主延長勞工工作時間者，其延長工作時間之工資，依下列標準加給：

一、 延長工作時間在二小時以內者，按平日每小時工資額加給1/3以上（俗稱1.34）。

二、 再延長工作時間在二小時以內者，按平日每小時工資額加給2/3以上（俗稱1.67）。

三、 依第32條第4項規定，延長工作時間者，按平日每小時工資額加倍發給。」

以及《勞動基準法》第24條第2 項：「雇主使勞工於第36條所定休息日工作，工作時間在二小時以內者，其工資按平日每小時工資額另再加給1 又1/3以上；工作二小時後再繼續工作者，按平日每小時工資額另再加給1又2/3以上。」

b.休假日加班

依《勞動基準法》第39條：「第36條所定之例假、休息日、第37條所定之休假及第38條所定之特別休假，工資應由雇主照給。雇主經徵得勞工同意於休假日工作者，工資應加倍發給。因季節性關係有趕工必要，經勞工或工會同意照常工作者，亦同。」

此處的加倍，指的是「原領取之薪資」加給一倍，比如月薪資3萬元之勞工，在雙十國慶日加班一天，當天的加班費就是30,000元÷30（天）＝1,000元。

c.強制停止假期的加班

依《勞動基準法》第40條第1項：

「因天災、事變或突發事件，雇主認有繼續工作之必要時，得停止第36條至第38條所定勞工之假期。但停止假期之工資，應加倍發給，並應於事後補假休息。」

此處所指的假期，包含例假日、休假日（國定假日）以及特別休假。

d.違法加班之加班費模式

企業在缺工、趕工時，可能天天加班、超時加班、連續七日工作（非變形工時），容易出現「一日工作超過十二小時、一個月加班時數累積超過四十六小時」的違法加班情形。另外，非四週變形工時制度或84-1條指定工作者之企業，依《勞動基準法》第36條之規定，不得使勞工連續七日工作。

加班時數若違反《勞動基準法》第32條第2 項的規定，將處以新臺幣2萬至100萬之罰鍰(註1)。但是為了訂單生產，或許有時也不得不如此。即使是違法加班，也要依照《勞動基準法》第39條給付加班費。那麼，這種情況下加班費該怎麼計算呢？其實，還是要依據《勞動基準法》第24條的規定。

假設某員工薪資總額為新臺幣3 萬元，30,000元÷30（天）÷8（小時）＝125元，其平日、休息日、國定假日、例假日（因天災出勤的合法加班）、例假日（非因天災出勤的違法加班）等不同情況的加班費計算，請見下頁表5。

註釋

1《. 勞動基準法》第79條第1項：「有下列各款規定行為之一者，處新臺幣2萬元以上100萬元以下罰鍰：一、違反第21條第1項、第22條至第25條、第30條第1項至第3項、第6 項、第7項、第32條、第34條至第41條、第49條第1項或第59條規定。二、違反主管機關依第27條限期給付工資或第33條調整工作時間之命令。三、違反中央主管機關依第43條所定假期或事假以外期間內工資給付之最低標準。」

（本文出自《勞資一點通》作者：張舜智)