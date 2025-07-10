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兩人存1488萬就能退休躺平！他列「每月基本開銷」喊：比想像中容易

聯合新聞網／ 綜合報導
存到足夠的錢能夠安穩退休生活是許多人的夢想，一名網友列出每月開銷清單，認為兩個人存1488萬不難。圖/AI生成
存到足夠的錢能夠安穩退休生活是許多人的夢想，一名網友列出每月開銷清單，認為兩個人存1488萬不難。圖/AI生成

要存多少錢才能安穩退休？對大部分人來說，提早退休，享受財富自由的生活似乎遙不可及，但Dcard有網友列出退休後每月基本開銷，仔細盤算發現其實目標比想像中更容易達成。

原po以兩個大人的家庭為例，列出退休後每月的基本開銷：

食：退休後時間充裕，可以親自到市場採買食材、下廚烹飪，即使偶爾在外用餐，兩人一個月預計新台幣15,000元就綽綽有餘。

住：自住房貸管理費稅金保險，平均每月約27,000元，但退休後不用養車，車位便能出租每月約3,000元，扣除後實際住房開銷為24,000元。

行：出門以步行和大眾運輸為主。購買TPASS交通月票，兩人每月2,400元就能無限暢遊。

育樂：健身房月費、手機與家用網路費，以及各種影音平台訂閱費等，每月約4,600元。

水電瓦斯：每月約3,000元。

其他日用品：每月約3,000元。

健保、國民年金與醫療險： 平均每月約10,000元。

原po表示，這樣算下來，兩個人一個月的基本花費大約落在62,000元，一年則是74萬4,000元。如果以每年5%的投資報酬率來估算，只要累積約1488萬的資產，就能安心退休，享受夢想中的「躺平」生活。

原po還說，存下這樣的金額其實比想像中容易許多，不知不覺就存超過這數字了，但退休後最大的問題，反而是空閒時間變多了，要擔心的是如何規畫生活。

文章底下有人留言認同原po，「其實真的不難，前提是生活習慣簡單，有的人三不五時要買精品、買好車，那真的比較難」、「兩個人要1500萬，所以一個人只要750萬囉？」原po也回應，「 是的，其實對雙薪家庭蠻容易的吧」。

然而也有人提出質疑，「現實是會有很多意外支出」、「現在連要累積到1488萬都很難」、「如果沒儲蓄，完全不能發生意外」、「多少家庭一年收入不到100萬，不吃不喝都存起來也要15年，更別說買房等其他開銷」。

另也有人問「如果要臨時手術開刀或有其它重大支出的時候呢？」原po也回應，「有醫療保險，而且還有投資的本金可以花啊，甚至把房子賣掉去租房子都行」。

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