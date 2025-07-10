快訊

義消曹雙全正與死神拔河…友人探視喊話：睡2天該起來了 「你兒子在等你」

嘉義縣國中棒球隊赴台東參賽 國3台南白河段撞樹枝翻車8人全受傷

2025台灣蘋果BTS方案起跑！贈品自由配最多8選1省1萬6 優惠資格一次看

路博邁投信：三大主題 引領下半年日本成長引擎

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

路博邁投信指出，看好日本市場結構轉型與外資積極流入所帶來的投資機會。三大主題將引領下半年日本成長引擎，包括內需、金融及企業改革題材。

路博邁台日雙星股票基金經理人王昱如指出，日本經濟展現出穩健成長力道，全年國內生產毛額（GDP）成長率預估維持約1%。近期日本製造業與服務業採購經理人指數（PMI）連續多月高於50，顯示經濟活動持續活絡，就業市場緊俏，企業投資意願強勁，形成正向成長循環。

資金面上，國際資金近期大舉流入日本股市與債市。根據統計，4月日股外資淨買入創下3.8兆日圓歷史新高，5月至6月累計淨流入更達3.4兆日圓。這一現象反映出美國政策變化與美元波動下，國際投資人將日本視為資金避險與增值的新選擇。

政策面部分，王昱如指出，日本央行升息方向明確，但受關稅與通貨膨脹不確定性影響，市場預期升息時點將延後至年底或明年初。日本央行6月會議維持利率不變，並放緩縮表步調，財務省也減少超長債發行，以穩定長天期國債殖利率波動，對股市影響有限。

展望下半年，路博邁看好日本三大投資主題。首先，內需消費市場受惠觀光復甦與本地消費力提升，零售、交通等產業展現強勁成長動能，相關中小企業受惠顯著。其次，金融產業受惠於日本升息預期，具營收成長潛力與改革題材的金融類股成為布局重點，同時看好不動產資產價值重估機會。第三，企業改革持續推進，帶動公司治理與股東回報提升，部分企業積極推動庫藏股回購與提高股利發放，帶動股價長期表現。

王昱如表示，目前投組布局三分之二日股、三分之一台股。日股涵蓋工業、消費、金融及不動產等多元產業，降低產業過度集中的風險，台股則以科技為主。團隊也持續關注人工智慧（AI）新興產業、日本內需消費、金融升息受惠股及企業改革題材，並靈活調整產業與區域配置，致力為投資人創造穩健且多元的長期回報。

升息 日本央行

延伸閱讀

「1元台幣兌5日圓」匯率升到夢幻價 ！達人授教戰祕笈 11檔存股口袋名單曝光

匯率低、赴日本變超便宜...是優點？學者提4弊端示警：太廉價遲早帶來浩劫

《29號公路》詩集改編 綾瀨遙x大澤一菜孤獨又親密的旅程

關稅+升值雙重打擊？憂「日版衰退＋春鬥停薪」：像極了廣場協議2.0

相關新聞

存款2千萬也不夠退休？雨果「不是不行」：但通膨後仍想讓生活保有選擇

「退休金多少才夠？」過去我多次提醒，1000萬的退休金目標並不夠，每年50萬的被動收入也不夠。近期參加節目錄影時，我習慣建議投資人，以2000萬至3000萬當作退休金的目標。當然，也有不少人覺得，這樣的目標太高，太遙不可及。 我想用這篇文章來解釋一下，我所說的金額，只是適合特定目標族群，譬如目前剛出社會工作的人，或是中年已累積有一定資產，工作收入也不錯的人，還有目前擁有1000多萬資產已經考慮要退休的年輕/中年人，並非適用所有人。 台灣的貧富差去頗大，科技業年收300萬以上的一堆，一般服務業年收不到50萬的更多，我不管舉何種例子，都只會適合一小部分人，所以千萬不要拿舉例直接套用在自己的身上，你需要知道的是概念，然後調整數字，套用到自己的情況。 年紀已經60歲了，銀行資產只有500萬能不能退休？當然也可以，假如500萬可以帶來年被動收入25萬，平均一個月2萬，再加上勞保年金每個月2萬元為例，一個月就有4萬元的生活費，以一兩個人的需求來說，應也夠生活。

美股市值獨霸全球！年增14％ 規模直逼65兆美元

2025上半年全球股市市值榜單揭曉！統計至今年6月底，美股較去年同期長胖約14%，美股總市值逼近65兆美元，顯示全球資金...

抵禦關稅海嘯 台股平衡型基金有底氣勝過大盤

抵禦川普關稅海嘯，台股平衡型基金發揮攻守兼備特性，近期表現勝大盤。投信法人表示，儘管盤勢逐步消化利空，但新一波關稅名單公...

施羅德投信第3季投資展望 守得雲開見月明、核心布局有夠靈

川普政府上任後的2025投資市場已過了半年多，財經市場常出現的用詞，不外乎「變、亂、鬧」等負面形容詞，4月初所謂的「解放...

商用不動產交易回溫 REITs 前景可期

6月聯準會FOMC會議雖維持按兵不動，不過近期在官員談話內容透露偏鴿態度、關稅政策的影響逐漸明朗，也強化了市場對於未來降...

企業降低營業費用、提升員工留任意願 實戰高效主管學具體作法大公開

公司根據法令給予同仁的休假權利，與其被動等待員工來申請而造成工作分配上的困擾，還不如主動協助同仁規劃應該有的休假…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。