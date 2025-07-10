施羅德投信第3季投資展望 守得雲開見月明、核心布局有夠靈

川普政府上任後的2025投資市場已過了半年多，財經市場常出現的用詞，不外乎「變、亂、鬧」等負面形容詞，4月初所謂的「解放日」過了90天已屆揭曉的日子；白宮發言人又說，總統川普將簽署行政命令，原7月9日的期限，再次延長至8月1日，且不會再延長。可見，焦急的不只是投資人、各國貿易單位或各國領袖，川普政府期限延長，意味著原先的對等關稅或新稅率，接下來一個月必須緊鑼密鼓地透過各種管道與各國達成協議或談判。

面對2025第3季投資市場，施羅德投信提出「C.O.R.E.」核心方案：基本面好轉，投資市場撥雲見日（Clear）、企業動能強勁掌握機會（Opportunities）、主動投資再平衡（Rebalance）及優勢黃金投資（Edge）等策略，幫助投資人應對市場波動，實現投資目標。

隨著「大而美法案」拍板，施羅德投信產品發展部蔡宛庭協理解讀，此舉將釋放政策紅利，抵禦關稅的負面衝擊，法案內容則是牽涉到，未來十年減稅4兆美元、企業資本支出抵減、債務上限提高5兆美元等，整體來說，減稅與投資激勵將逐步釋放成長動能，為經濟注入穩健支撐，半導體與科技產業領漲。

蔡宛庭表示，最新數據顯示，美國ISM（供應管理協會）上周公布2025年6月美國服務業PMI（採購經理人指數），自5月的49.9%（2024年6月以來最低）升至50.8%、創4月以來最高，優於市場預期的50.5%。顯示訂單需求有所回升，然而，就業分項指數由50.7降至47.2，為今年以來第三度縮減，與其他近期就業數據相符，均顯示勞動市場逐步疲軟。

此外，先前公布的美國6月密大消費者信心指數（CCI）跳升至60.5，為今年以來最大單月漲幅，儘管消費者對經濟仍存下行風險，但對關稅帶來衝擊疑慮已緩解，明顯對經濟與通膨的態度轉趨樂觀。利空雖有但利多更多，展現了施羅德投資團隊對第3季基本立場，守得雲開見明月，投資回歸基本面。

施羅德多元資產投資團隊指出，全球主要國家財政政策助攻發力，為市場注入新動能，除了美國「大而美法案」擴及財政制度的重組、英國財政計畫，以及德國財政方案，推升歐元區經濟成長、製造業復甦及歐洲資產利多，施羅德團隊甚至預估2026年歐元區經濟成長達2.2%。此外，蔡宛庭強調，外部環境助力之外，未來三年全球企業獲利成長力道強勁，提供股市有力支撐，商機可期，2026年全球企業獲利預估均達兩位數成長。

地緣衝突突顯多元分散配置的重要性。過往依賴公債避險的思維在高通膨與高利率環境下，已不是萬年法則，現代資產配置需考慮基本面、周期與風險事件模擬，長期投資紀律將是跨越震盪的關鍵，因此，蔡宛庭提醒投資人，未來波動將成為常態，比較妥適的方法就是讓投資組合需保持調整彈性，主動投資再平衡，債券投資方面，推薦投資人關注全球複合債；施羅德債券投資團隊看好歐元區金融債，新興市場本地貨幣債以及機構MBS，分散獲利來源，盡可能在市場動盪之際，捕捉各項投資機會。

第四個布局重點：優勢投資，預判局勢，掌握趨勢，發揮主動式優勢主題投資的特色，施羅德投資團隊推薦金礦股避險主題，把握全球循環型成長契機。金價因戰爭升溫而衝高，且推估聯準會今年9月才會啟動降息循環，投資黃金依然是此刻避險首選。過去15年間每逢重大金融事件，黃金和金礦股在危機衝突年度表現通常優於美股。

面對市場震盪，施羅德投信建議投資人今年下半年採用「C.O.R.E」作為投資方向，投資環境逐漸寬鬆，多元收益為上策，主動再平衡及優勢投資等四大面向。「Stay Hungry, Stay Foolish」這句話是蘋果公司創辦人賈伯斯（Steve Jobs）在2005年史丹佛大學的畢業典禮演講時的結語。投資也是如此，「永不滿足，別懼失敗」，守住核心，相信能在不確定性偏高的市場環境中，為理財打底，創造長期價值。