存款2千萬也不夠退休？雨果「不是不行」：但通膨後仍想讓生活保有選擇

「退休金多少才夠？」過去我多次提醒，1000萬的退休金目標並不夠，每年50萬的被動收入也不夠。近期參加節目錄影時，我習慣建議投資人，以2000萬至3000萬當作退休金的目標。當然，也有不少人覺得，這樣的目標太高，太遙不可及。

我想用這篇文章來解釋一下，我所說的金額，只是適合特定目標族群，譬如目前剛出社會工作的人，或是中年已累積有一定資產，工作收入也不錯的人，還有目前擁有1000多萬資產已經考慮要退休的年輕/中年人，並非適用所有人。

台灣的貧富差去頗大，科技業年收300萬以上的一堆，一般服務業年收不到50萬的更多，我不管舉何種例子，都只會適合一小部分人，所以千萬不要拿舉例直接套用在自己的身上，你需要知道的是概念，然後調整數字，套用到自己的情況。

年紀已經60歲了，銀行資產只有500萬能不能退休？當然也可以，假如500萬可以帶來年被動收入25萬，平均一個月2萬，再加上勞保年金每個月2萬元為例，一個月就有4萬元的生活費，以一兩個人的需求來說，應也夠生活。

但可能也就夠生活而已，如果已經有一間已無房貸的自住房，每個月的生活開銷就只要負擔三餐跟一些基本娛樂，又不是生活在雙北或竹北地區，應該是夠用。

但如果突然有大筆醫療支出，或是小孩要結婚資助，可能就都沒有辦法了。

收入高的，能夠好好存錢的，多準備一些退休金，做好適當的投資，就可以維持豐富精采的退休生活。收入較低的，生活比較辛苦的，退休金雖少一點，加上勞保年金與勞退，應該也還能維持一定程度的退休生活。未必每個人都要以幾千萬退休金為目標。

我在文章開頭提到的幾個情況，我也解釋一下為什麼會以3000萬的退休金當目標。

對於剛出社會工作的人，假設是25歲好了，距離傳統設定的退休年齡65歲還有40年的時間，3000萬在現在聽起來很遙不可及，但經過試算，只要能有年化報酬率7.2%的投資績效，40年後要想達到3000萬目標，每年只需要投資13萬4千元，是不難達到的。

而且，40年後的3000萬其實並不值多少錢，考量年均2%的通膨率，40年後的3000萬只約等於目前的1358萬元，若是3%的通膨率，更只等於目前的919萬元。

你可以想像一下，假如你現在退休只有1358萬元或919萬元，可以過上甚麼樣的退休生活？

另一種是目前中年已累積有一定資產，而且本身工作收入也還不錯的人，假設目前已經有1000萬的投資資產了，若還有20年的時間才要退休，目標設定為3000萬也很容易達到，即使不繼續投入資金，光靠1000萬投資本金，年化報酬率7.2%的績效，10年就可以變2000萬元，20年就可以變4000萬元，並不會遙不可及。

而且本身工作收入不錯的人，現在已經過習慣舒適的生活，每年出國一兩趟，每個月吃一兩次好料，一年住幾次好一點的飯店，都是稀鬆平常，為何退休後就要過比較拮据的生活，說退休後可以省一點，真的做得到嗎？

最後一個是目前大約30至40歲的人，手上已經有1000多萬投資資產，年被動收入（股票配息）一年可以拿到60萬至80萬的人，覺得被動收入已經超過主動工作收入，所以想要提早退休了。

每個人對自己的人生規劃都有不同想法，當然都給予尊重。

有些人已經打定不婚不生，平常生活也很簡單，沒有太大花費，一年花費不超過40萬，覺得1000多萬的退休金已經很夠用了，於是決定提早離職過退休生活。以上並無不可，只是我會多想一點。

我現在的決定，在未來會不會有可能改變，現在決定不婚，以後有沒有可能遇到那個對的人就突然想要結婚了？我現在做的決定，有沒有可能限縮了我將來可能改變的機會？這點，我覺得要為自己多留一點餘裕空間。

還有，1000多萬在雙北生活真的不多，連一間套房都買不起，如果要用這個金額退休，我猜很大可能是住在父母已經付清房貸的房子，生活過得很簡單，沒有多少休閒娛樂生活，如果這是你想要的人生，別人都沒有話說。

只是40幾歲就決定了未來40年都要過這樣的生活，沒有為自己多創造一些人生經歷，我覺得很可惜。

總結一下，3000萬的退休金目標對許多人來說或許遙不可及，但對於一部分人來說是做得到的，只是需要時間累積。而且在雙北生活，年生活費100萬至150萬才僅能給一個2～3口的家庭過上還可以的生活而已。

20年後的3000萬，在考慮3%通膨的情況下，其實也僅等於現在的1660萬而已。現在用1660萬退休都會擔心錢不夠用了，20年後的3000萬怎麼會覺得太多呢？更遑論20年後的1000萬了。

千萬不要習慣用現在的金錢價值去看未來的金額，記得所有未來的金額都需要折現看待，感覺才真實。

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