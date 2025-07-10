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商用不動產交易回溫 REITs 前景可期

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
理財投資。示意圖／ingimage
理財投資。示意圖／ingimage

6月聯準會FOMC會議雖維持按兵不動，不過近期在官員談話內容透露偏鴿態度、關稅政策的影響逐漸明朗，也強化了市場對於未來降息的預期，評估最快可望於9月迎來降息，對於REITs而言相對有利。

市場法人補充，在經濟並未進入衰退下，近期REITs基本面也有所改善，包括商業不動產交易量明顯放大，全球AI大趨勢也讓以資料中心為主體的REITs持續受惠，因此在產業基本面向好的支持下，投資人不妨適度透過REITs基金分批參與，把握投資契機。

觀察近期投信發行之REITs基金表現，近三月來看共有6檔基金繳出超過一成的成績，表現最好的群益全球地產入息基金累積漲幅近15.71%，元大全球不動產證券化基金與富邦全球不動產基金也分別繳出14.15%和13.55%的好成績，都值得留意。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示，隨著美國關稅政策對金融市場的影響逐漸鈍化，以及大而美法案的通過，內容包括稅改延長、提高兒童稅收抵免、小費及企業投資刺激等等，經濟下行的風險降低。

在REITs市場方面，基本面亦呈現回升改善，第1季財報表現結果也多符合預期。後市來看，在經濟保持溫和增長與投報率良好的支持下，商用不動產市場交易明顯回溫，以美國來看，商用不動產控制率為6.5%，仍處在歷史低位，再加上年內仍有降息機會可期，REITs產業長線復甦態勢有望持續。

楊慈珍進一步指出，在次產業方面，受惠於AI應用越趨廣泛，資料中心需求同步攀升，市場預估至2030年，全球資料中心IT負載的複合年增長率將達到14%，收取租金更加穩定，獲利也更具成長性，故資料中心相關REITs表現值得留意；商用不動產交易金額也延續擴張趨勢，包括商辦、住宅、醫療等不動產交易量呈現增長，相關REITs表現亦可保持關注。

REITs 理財 降息

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