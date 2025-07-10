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美股市值獨霸全球！年增14％ 規模直逼65兆美元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
美股。示意圖／ingimage
美股。示意圖／ingimage

2025上半年全球股市市值榜單揭曉！統計至今年6月底，美股較去年同期長胖約14%，美股總市值逼近65兆美元，顯示全球資金看好美股成長性而不斷湧入。

根據Bloomberg統計至2025／6／30數據顯示，美股以總市值64.71兆美元穩居全球第1名，第2名為中國大陸（10.79兆美元），第3名為日本（7.09兆美元），台灣（2.7兆美元）則位居第10名。

合計第2至第10名的9國股市總市值約46.14兆美元，只有美股總市值的7成左右，美股獨大的態勢短期內極難撼動。攤開美股企業排行榜，前三大企業輝達（NVIDIA）（3.85兆美元）、微軟（3.7兆大元）及蘋果（3.06兆美元）的市值，均遠超過台股；光是輝達市值就比台股總市值高出約1.4倍，堪稱「富可敵國」。

美國多年來獨霸全球股市，擁有長線向上的長跑力，多元產業均衡貢獻亦是關鍵。根據FactSet預估，美國能源、資訊科技、原物料、工業、非核心消費、金融與醫療保健產業，2026年EPS（每股盈餘）年增率有望達到雙位數，類股輪動力道可期。

市場法人表示，美國50指數囊括美國市值前50大企業，以科技、通訊、非核心消費、金融及醫療保健為核心部位，輔以核心消費、能源、原物料及工業，掌握產業輪動商機外，更能在空頭襲擊時展現絕佳的修復力。

市場法人指出，現在台灣投資人也能用一檔ETF，化身為美國各產業龍頭的股東，正在募集繳款的「統一美國50 ETF」（009811），為台灣首檔追蹤美國50指數的ETF，該指數涵蓋科技、金融、消費、醫療保健等，精準掌握美股50大企業巨擘的成長動能，迅速成為投資市場新焦點。

美國 美股

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