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抵禦關稅海嘯 台股平衡型基金有底氣勝過大盤

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

抵禦川普關稅海嘯，台股平衡型基金發揮攻守兼備特性，近期表現勝大盤。投信法人表示，儘管盤勢逐步消化利空，但新一波關稅名單公布的不確定性仍可能為行情帶來波動，建議透過平衡型配置的股票追求成長、固定收益部位控制下檔風險，動態應對行情變化。

理柏資訊統計至2025年7月8日，近一月台股一般股票平衡型基金平均漲幅達6%，優於台股大盤的4%；近一季市場波動加大，隨市場風險情緒回穩，行情重回多頭，台股平衡型基金發揮跟漲抗跌的配置操作，類型有近半比例近3月績效打敗大盤，永豐趨勢平衡、復華傳家二號基金更領先大盤，績效收復今年來失土。

復華神盾基金協管經理人董建維表示，川普關稅政策多空消息反覆，導致股市震盪，不過台股受惠AI結構性成長動能支撐行情長期表現，因此採偏多操作，除配置近二成固定收益部位之外，股票將以優質權值股、價值成長股為主軸，不偏離大盤並兼顧產業成長機會，並減少小型股配置以降低波動風險。

復華傳家二號基金經理人郭家宏指出，通膨及FED降息速度、新一波關稅名單稅率對各國經濟體影響、美國債務議題、地緣政治及貿易戰等變動因子，將是牽動美股及台股下半年盤勢的重要觀察，操作策略上仍以電子股為主要產業主軸，並搭配消費性類股及高股息股，做更多元的配置。

台股平衡基金績效。（資料來源：理柏資訊）
台股平衡基金績效。（資料來源：理柏資訊）

台股 股票 關稅

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