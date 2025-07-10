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企業降低營業費用、提升員工留任意願 實戰高效主管學具體作法大公開

聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／ingimage
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公司根據法令給予同仁的休假權利，與其被動等待員工來申請而造成工作分配上的困擾，還不如主動協助同仁規劃應該有的休假，這不僅有利於員工、更有助於公司的營運管理，而具體的作法可以有以下幾項：

一、年度特別休假

根據勞基法規定的「年度特別休假」從6個月～未滿1年年資的3天，到1年以上年資的7～30天特休假，多數勞工會用來安排旅遊或與家人相聚，部門主管可以每年年初與員工討論，主動提前安排休假的時間，以避免大家都在同一時段請假。

本文出自《實戰高效主管學》
本文出自《實戰高效主管學》
例如：寒、暑假期間，或是連續假期前後應該錯開休假。甚至可以鼓勵年休假若配合避開公司須加班的旺季，可以有額外的給薪假補償。

二、長假期的休假規劃

多數企業都會依照政府規範的年度行事曆決定上班日與休假，但不同的企業其實也會有不同的季節性，尤其是慣例性的假期（春節、春假、黃金週假期等）。

企業可以主動與員工協商調整上班與休假時間，以達成公司運作效益最佳化，例如：員工放假與收假日期相互錯開，以使公司產能持續不間斷。

而配合假日上班除法定加班費以外，可給予可與連續假期接續的補休，以鼓勵員工：努力工作、也盡情休息！

三、落實代理人與工作備援

企業的經營一定要依法落實勞工法令，只要是依法合理的請假，千萬不要讓員工覺得請假變成一種壓力。

透過主動規劃和關心員工的方式提升效率與請假的可控性，並且應該落實每一項工作都有人可以代理及備援，避免因為特定人請假而使工作中斷。

新技術、新思維讓企業更有競爭力

事實上，今天的企業經營已經面臨許多新觀念的衝擊，尤其是新的協作方式將成為企業競爭力的關鍵，例如：因為網路與行動通訊的普及，許多企業允許員工在家工作，只要資訊安全防護能夠落實，此舉不僅大幅度降低企業的營業費用（辦公室空間、行政管理費用等），更能讓員工兼顧家庭、減少通勤支出而大幅提升員工留任的意願，甚至吸引更多潛在的人才加入。

另外一方面，也有許多企業採取人力派遣＋專案協作的方式開發新產品，或鼓勵員工內部創業，將專案外包由這些員工承攬，這使得過去固定朝九晚五的上班方式與心態也隨之改變，企業的整體效能也大幅提升。

這也說明了企業面對快速變化的技術與思維的變革，唯有不斷地調整自己的想法與作法，才能夠與時俱進而保持最佳的競爭能力！

（本文出自《實戰高效主管學》作者：郭憲誌)

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