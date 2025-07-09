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火爆個性差點嗆翻同事…幸好忍住了！菲女狼「事緩則圓」：發現是主管的決定

聯合新聞網／ 菲女狼
面對職場爭執，有時情緒上來反而容易誤會同事。學會按下暫停鍵，事緩則圓，往往能避開不必要的衝突和誤解。示意圖／Ingimage
面對職場爭執，有時情緒上來反而容易誤會同事。學會按下暫停鍵，事緩則圓，往往能避開不必要的衝突和誤解。示意圖／Ingimage

「事緩則圓」是我後來才懂的事

我曾經是那種典型的急性子＋直腸子組合，處事風格一向快、狠、直，我的第一個主管這樣形容我：

「你啊，根本就是隻活跳蝦。」

一句話不合、眼神不對，馬上彈起來、備戰狀態全開。

我也沒否認，甚至有點自豪。

因為我覺得那代表行動力、果決、真誠、不拖泥帶水。

只是後來才發現，並不是所有事情都適合「馬上處理」。

有些話說得太快，是傷人；有些決定做得太快，是傷己。

有一次，我們團隊才剛提完一個案子，某位同事當場批評，還提出一個我聽了只想翻白眼的替代方案。

我整個人火氣上來，腦中已經浮現回嗆的句型模板，「你現在是什麼意思？」我幾乎就要開口了。但那天剛好有別的急事插進來要處理，即將要發生的衝突，意外被按下暫停鍵。

後來才知道...那句讓我差點炸掉的話，其實不是他自作主張，而是他主管的決定，他只是被夾在中間的傳聲筒

那一刻我真的鬆了一口氣...幸好我沒炸；不然多了一場衝突，還誤傷了一個根本無辜的傳話人，甚至還得罪了更高層的主管

事緩則圓，有其道理。

不是每一個當下都值得立即出手；不是每一股情緒都該立刻宣洩。

有些話，隔幾天再聽，就沒那麼刺耳了；

有些人，了解深一點，就沒那麼討厭了；

有些立場，換個角度看，才發現也有道理；

有些你以為不公的安排，時間久了就看懂了它的邏輯。

我還是那隻活跳蝦，只是現在，我學會了不是每一點風吹草動，都要噗噗跳起來應戰。

有些事，慢一點，反而會比較圓滿

情緒給點時間沉澱，事情才會慢慢浮現全貌。

這就是我後來才懂的...讓那隻活跳蝦，偶爾也能靜靜躺在沙底歇一下。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

主管 同事 團隊 情緒 衝突

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