職場從來不是公平競技場！菲女狼：活下去…有時比贏更重要
活下去，有時比贏更重要。戰場如此，職場也是。
急著贏的人，不一定能笑著走到最後；沉潛活下來的人，隨時都有可能絕地大反攻。
歷史上的司馬懿，是個耐得住、藏得住，也撐得住的人。
他沒打過漂亮的勝仗。
跟諸葛亮交手六次，場場守勢，沒贏過。
在曹魏三代當中...
曹操不喜歡他，曹丕不喜歡他，連曹叡也對他忌憚。
但諸葛亮死了，曹操祖孫三代也一個個走了，留下來、接收整個江山的那個人，就是他司馬懿。
職場從來不是公平競技場，它更像一場長跑加諜報片的混合體。
有時候你衝太快，是讓自己成為箭靶；你贏得太明目張膽，反而會樹敵。
贏了一場會議，不代表你能留到下個季度。
打敗一個對手，不代表你會在整個局裡被留下。
真正能走到最後的，不一定是最亮眼的那一位，而是那個知道什麼時候說、什麼時候忍、什麼時候退，最終還能坐得住、撐得久的人。
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