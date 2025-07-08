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職場從來不是公平競技場！菲女狼：活下去…有時比贏更重要

聯合新聞網／ 菲女狼
在職場這片戰場，能活下來比一時的勝利更重要。真正的贏家，往往是那個懂得忍、能撐住，最後還坐在牌桌上的人。示意圖／Ingimage
在職場這片戰場，能活下來比一時的勝利更重要。真正的贏家，往往是那個懂得忍、能撐住，最後還坐在牌桌上的人。示意圖／Ingimage

活下去，有時比贏更重要。戰場如此，職場也是。

急著贏的人，不一定能笑著走到最後；沉潛活下來的人，隨時都有可能絕地大反攻。

歷史上的司馬懿，是個耐得住、藏得住，也撐得住的人。

他沒打過漂亮的勝仗。

跟諸葛亮交手六次，場場守勢，沒贏過。

在曹魏三代當中...

曹操不喜歡他，曹丕不喜歡他，連曹叡也對他忌憚。

但諸葛亮死了，曹操祖孫三代也一個個走了，留下來、接收整個江山的那個人，就是他司馬懿。

職場從來不是公平競技場，它更像一場長跑加諜報片的混合體。

有時候你衝太快，是讓自己成為箭靶；你贏得太明目張膽，反而會樹敵。

贏了一場會議，不代表你能留到下個季度。

打敗一個對手，不代表你會在整個局裡被留下。

真正能走到最後的，不一定是最亮眼的那一位，而是那個知道什麼時候說、什麼時候忍、什麼時候退，最終還能坐得住、撐得久的人。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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