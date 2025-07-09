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為何放完長假員工變消極怠惰？ 心理醫師揭現代人文明病「症狀多樣」

聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／ingimage
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根據心理醫師的臨床研究，「假期後症候群」（post-holiday syndrome）是現代人的一種心理上的疾病。

因為平常工作時高度的緊張與專注，在長假期間又會因為過度放鬆或缺乏身體的活動，所以，返回工作崗位的時候很容易因此而不適應，甚至會產生一些心理、或是生理上的反應。

本文出自《實戰高效主管學》
本文出自《實戰高效主管學》
包括：情緒不穩定、容易疲倦、身體不適或是精神不能集中等症狀。

這也促使一些人會在長假期之後，透過延長休假來調適，或是尋求專業醫生的幫助，讓自己能夠儘快地恢復愉快的工作心情。

而主管在面對這個現代人的文明病，該怎麼處理才能有效幫助員工呢？以寬容與包容的心態來看待，我相信一定會比負面地認為員工是消極怠惰來得好。

也因此，我們如果能理解這個狀況，並針對可能有的問題、提前在假期前就進行因應，就不會在假期後造成公司營運與員工休假上的衝突。

其實我相信一個能夠讓員工感覺非常「幸福」的企業，必然會有非常好的績效表現，因為員工的動力不是由壓力所驅使，而是由對企業的向心力，和對企業永續經營的期盼所帶動。

（本文出自《實戰高效主管學》作者：郭憲誌)

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