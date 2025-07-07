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女主管看桌上一疊請假申請單氣炸全駁回 員工士氣低落也都離職了

聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／ingimage
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Monica一大早進辦公室就覺得怪，剛過完新年長假，每個人卻都一副精神不振的樣子！坐下來看見桌上一疊請假申請單、更是讓自己怒火中燒！

隨手挑起放在最上層的一張假單、就撥了電話給批這張假單的部門主管，問道：「為什麼才剛放完長假，你的部門又一堆人請假？你要管一下嘛、不要這樣當濫好人可以嗎？年前積壓的工作已經嚴重delay了！不要再隨便准假了！」。

本文出自《實戰高效主管學》
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接著她又發出一封mail給轄下的所有主管，要求嚴格審批年後請假的假單，非必要的請假應該從嚴核准，特別是生產力已經落後的幾個單位要更加謹慎給假。

隔了幾天、Monica桌上突然多了幾張離職申請單，於是他找了HR和部門主管來了解，才發現她的政策性要求已經造成基層員工的反彈。

幾位員工在請假申請被主管駁回後，索性就直接提出離職申請，反而造成員工之間的議論，大家都覺得公司只考量生產力和績效，卻不能尊重員工的休假權利，所以士氣反而因此而更加低落。

（本文出自《實戰高效主管學》作者：郭憲誌)

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