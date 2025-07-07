智慧理財 永豐財管LINE OA綁定人數月增50%

永豐銀行旗下財富管理LINE官方帳號（Official Account；OA）2025年創下綁定人數單月成長率逾50%佳績；永豐銀行表示，財管LINE OA以數位化、個人化方式，提供零時差、零騷擾及零距離理財體驗，包括「快速綁定、理財報告定期更新、財富商品輕鬆查詢」備受肯定。同時，今年3月全新財管官方網站上線，一鍵查找股票、基金、債券、ETF四大主題商品資訊、市場情報及定期定額方案等，全面升級便捷理財旅程。

永豐銀行表示，財管LINE OA於2024年11月上線後，積極蒐集包括逾600位理財專員的使用者回饋後，擬定「快、理、財」三大發展策略、持續優化。即日起至8月31日，綁定財管LINE OA抽「小蜜豐」金Bee點數，周周1,000點、月月10,000點，點數可兌換「住、行、食、玩、樂、家」共六大類、逾百項商品或等值刷卡金。

同時，永豐銀行表示，自2024年起推出定期定額申購基金或美股，享最低0元手續費優惠，迄今客戶數成長28%。基金部份，包括全球、台灣股票型及穩定月配息債券型等共逾2,000檔，最低美元、人民幣或新台幣100元即可申購；美股ShareShares平台則最低新台幣1,000元即能投資，手續費率0.01%、最低0元，輕鬆布局海外市場累積資產。