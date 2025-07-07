澳洲大堡礁徵選觀光大使 提供五星級度假村免費體驗1年+優渥薪酬

進化型組織需要什麼樣的人才？

在數位轉型浪潮的衝擊下，可以預見的是，越來越多資訊與技術經由「開源」（open source）方式流通與傳播，企業發掘與運用人才的方式，也應該與時俱進。

特別是對既有組織的績效管考方式，也要學習以「進化型思維」來調整。

本文出自《實戰高效主管學》 以下四點，可作為人才篩選和績效考核的觀念調整參考：

一、創意式徵才

澳洲大堡礁觀光大使徵選，曾經以提供五星級度假村免費體驗1年＋優渥的薪酬，在網路上徵選最佳部落客，以影音或撰文所吸引的閱覽數量，來決定誰能獲得這份工作。

活動吸引全球數萬名年輕人參與，也招來了全球數百萬人為這些年輕人投票，更吸引大量媒體報導討論。請問、如果是你的企業可以使用什麼樣的創意來引進人才呢？

二、人格特質徵才

全球搜尋引擎巨擘Google的HR副總，曾經在媒體上公開他們徵才的需求特質，包括要有「好奇心」、「有獨立、創新的想法」、「有意志力和熱誠」、「能解決超難問題」、「分析技巧」、「對計畫負責任」、「謙虛」等。

所以寧缺勿濫地找到最適合企業特質的人才，是Google成功的原因。而你的企業需要什麼樣人格特質的人才呢？

三、成果導向考核

無論是業務或是非業務性質的員工，其績效考核都應該與實質的營收、獲利互相連結，以企業的經營效率為目標，並將可量化的客戶滿意度或具體的客戶體驗成果，作為全體員工必須共同追求的目標。

四、鼓勵創新與改變

例如商業模式的創新、技術能量的創新、成本控制的創新⋯⋯，一切的方法創新都應該給予鼓勵，要將「創新」的文化融入成為企業的內涵和底蘊，而非僅是掛在嘴邊的口號。

企業在面臨組織進化的過程中，最關鍵的挑戰就是要有「人才」。

然而，人才的進用不應該是「可遇不可求」的碰運氣，而是要透過由內往外擴散企業的進化理念，並且徹底改變思維、調整策略，打破既有框架與不合時宜的制度限制，再落實於企業運作與執行的過程，才能夠真正吸引人才加入，以及留住優秀人才為公司努力打拚。

（本文出自《實戰高效主管學》作者：郭憲誌)