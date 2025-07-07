基層員工起薪低、每年無感調薪 前英業達顧問：鮮少有人逆向檢視這制度

其實，大多數公司目前仍延用著最基本的人資管理原則，包括以學歷、證照、經歷等條件過濾與篩選進用新人。

甚至，多數的公司會以上述的標準，擬訂出敘薪的計算公式。

本文出自《實戰高效主管學》 因此，在這樣的格式化原則之下，即使具有特殊才華或是特別突出的技能，若不在原有標準的規範中，也很難有加分的效果而被破格晉用，或是給予特別的待遇。

也正因為HR制度使然，鮮少會有人去逆向檢視或進一步評估：究竟畢業學校排名越高、經歷越豐富、證照越多的員工，是否為公司帶來更大的貢獻？

成為公司需要的關鍵人才的比例是否更高？這樣格式化的選才，真的是最好的方法嗎？

另一方面，許多主管應該都曾經有過相同的經驗：每年的調薪預算就是有限制，杯水車薪的情況下，若每個人都要調薪，平均調幅就非常有限。

特別是基層員工，起薪不高所以每年幾%的調薪、從實質收入來看更是「無感」，如果沒有被晉升職等或是額外敍獎，要能夠「有感調薪」，是非常困難的事情。

因此，企業裡員工一旦任職時間較長、或是未能在工作上明顯的被拔擢，多數都會逐漸對工作缺乏期待，並且缺乏突破現狀的熱情，而這就是制度所造成的組織老化現象。

（本文出自《實戰高效主管學》作者：郭憲誌)