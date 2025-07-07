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關鍵工作仰賴她職涯發展卻落空、部門唯一資深同事提辭呈 HR規範惹議
Kelvin正忙著檢視下週要投標簡報的文件，突然接到Mei的電話：「老闆，麻煩大了！專案部門裡唯一的資深助理Amy剛剛提出辭呈了！
但是我們現在正在備標，所有的文件格式和規範卻只有他最熟悉，該怎麼辦？」
Kelvin急著問道：「她不是做很久了嗎？為什麼突然說要離職？發生什麼事情嗎？」
Mei回答：「就是因為她來公司很久了，卻一直都只能做助理的工作而沒有被晉升，現在對手公司來挖角，對方給她的條件優於我們公司非常多，所以她毫不猶豫的就答應跳槽過去了！」
Kelvin氣得問說：「專案部門的經裡為什麼沒有發現這樣的問題？關鍵的工作只依賴著一位同仁，卻又沒有重點發展這個人的職涯，究竟在幹什麼啊！」
Mei有點委屈地回答：「老闆⋯⋯專案部經理也是依照公司的規定。因為Amy的學歷比較沒那麼好，所以當初進來公司時起薪較低，再加上這兩年公司的各部門的缺也都很少，所以可以晉升的空間也很有限，才會讓她一直都停在助理的職等⋯⋯。」
接著，Mei又說：「公司全體同仁都是依HR規範敘薪，而後按年資、考績逐年晉升與調薪，Amy的離職，實在不能怪專案部經理。」
（本文出自《實戰高效主管學》作者：郭憲誌)
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