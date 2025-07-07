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績效獎勵為何達不到預期效果？專家：非業務同仁無法「量化考核」

聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／ingimage
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齊頭式獎勵缺乏激勵效果

其實，績效獎勵辦法無法達到預期的效果，多數是考慮到所謂的「公平原則」與「作業流程」的簡化。

因為非業務同仁沒有實質的業績目標可以「量化考核」，因此將全體捆綁在一起達成公司的指標。

本文出自《實戰高效主管學》
本文出自《實戰高效主管學》
雖然有個別員工的考績評核，但若是公司KPI未達標時，就會形成對個別表現優異同仁的懲罰效應。

如同管理學中的「木桶原理」（短板理論）所述，一個木桶是由多片木板箍在一起所成，木桶能夠裝多少水決定在於最短的那一塊木板。

當組織中有一個缺口或是弱點，我們應該設法將這個部分改善或是提升，而不是將其他所有的木板切短來配合。

所以、企業鼓勵團隊合作而設定公司全體KPI，固然可以激勵大家一起朝向共同的目標努力，但每個人對於公司的貢獻大小不一、表現不同。

若能兼顧對個別同仁的創新、績效突出，或年度考績評核不僅只與全體KPI連結，而有其他鼓勵措施也共同連動，將會有助於讓個別的非業務同仁也更積極地表現自我、爭取績效。

以下幾個具體的作法可供參考：

• 全公司的KPI設定年度績效紅利以外，增設部門KPI給予半年或季度激勵。

• 依不同性質工作設置不同的激勵標準，例如：研發創新、客戶滿意度、節能或效益提升。

• 適當分散獎勵的時間，避免集中於年度或特定節日發放。例如：年終、三節、半年等，各自發放一定比例，使同仁感受到公司確實與大家分享經營成果。

激勵的目的是產生向心力

獲利是企業經營與發展的核心價值，而員工何嘗不是為了獲得更好的報酬而努力，因此，唯有獲利能夠驅動企業不斷持續成長，也只有不斷地激勵才能帶動員工對企業產生向心力，進而為企業的永續發展提供源源不斷的根本動力。

（本文出自《實戰高效主管學》作者：郭憲誌)

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