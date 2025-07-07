為什麼年終獎金發完、離職潮也隨之而來？ HR主管給了一個關鍵答覆

激勵真的能夠留任員工嗎？

Hanson一早打開電腦，就看見幾封mail的標題很讓人驚訝：「珍重再會」、「期待再相聚」、「我的私人郵箱」⋯⋯，一時之間還沒回過神來，究竟是發生什麼事？仔細地打開信件一一詳閱，才發現是幾位同事寄出道別信，即將在農曆年後離職。

Hanson心裡不禁犯嘀咕：「前一週才剛剛和幾位主管討論該怎麼培育新人，剛發完年終獎金就有幾個人要離開，究竟是發生什麼事了？」於是他立刻撥了電話給HR主管Merry詢問原因。

Merry給了一個關鍵的答覆是：公司每一年的第四季都是工作最繁重的時候，也是趕訂單交貨的高峰期，員工熬到這一季結束，就是期望公司年度目標達成，除了年終以外，還應該可以領到今年的績效紅利。

本文出自《實戰高效主管學》 可是聽說今年三項關鍵績效指標（KPI）中，有一項肯定無法達成、明年沒有績效紅利了，所以，一些員工會因此流動也是預料中的事。

但Hanson卻是非常憂心地想著：該怎麼補足這些流失員工的生產力？如果現在接到大單還有辦法消化嗎？難道沒有更兩全其美的辦法嗎？績效紅利的發放雖然是依照董事會決議的辦法作業，但若無法發揮激勵員工的效果，或反而變成驅動員工提前轉職的因素，是否應該爭取調整與改變呢？

全公司績效vs個人績效 如何平衡？

許多企業會在擬定下一個年度目標時，為達成目標訂定一個發放獎金的指標，例如：業務人員就會有業績目標及業績獎金的計算辦法，而一般針對業務性質的同仁所訂定的目標與獎金辦法，多數都是針對個人，但是在「非業務人員」部分，則鮮少能夠訂定「個人化」的獎金計算。

因為非業務同仁沒有個別的業績目標，只能夠依照年度表現的考核來評估其績效，全年度或是周期性地給予獎勵。

也因此，多數企業對於非業務同仁會採用全公司的績效表現作為基礎，如果全公司績效表現達成目標，則每一位非業務同仁再以個別的考績來發放獎勵。舉例來說，A公司訂定全公司2024年的目標為三項：

一是全年營收達成100億，二是全年淨利達成10億，三是公司市佔率超過20%；而三項指標的權重分別為30%、50%、20%。

任何一項指標達成率未達80%，則該項權重歸零，三項指標權重加總未達80%則不發紅利，超過80%則以實際達成%乘上1個月全薪作為績效獎金，最高上限為2個月的月薪。

• 情境一：公司達成營收105億、淨利7.9億（低於80%，權重50%不計以致於加總達成低於80%）、市佔率25%，績效獎金0。 • 情境二：公司達成營收90億、淨利8億、市佔率20%（達成87%）績效獎金月薪0.87個月。 • 情境三：公司達成營收100億、淨利9億、市佔率15%（達成87%）績效獎金月薪0.9個月。

從上述例子可以清楚發現，KPI與權重的設計非常關鍵，應避免因為些微的差異而造成巨大的影響。畢竟、企業擬定績效指標是希望員工被激勵，而非留下對公司「為富不仁」的抱怨，以及努力得不到報酬的遺憾。

（本文出自《實戰高效主管學》作者：郭憲誌)