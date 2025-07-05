月薪39K是不是很低？年收68萬夠不夠…女網友自曝收入引爆討論

一名女網友近日在Dcard發文表示，自己在報關行和貨運代理行業共做了18年，目前月薪3.9萬元，年收入（含獎金、年終）約68萬。她坦言疑惑，這樣的薪資「是不是很低」，也想請網友分享各自的薪水狀況，順便考慮是否該跳槽。

有網友認為「39k在南部算不錯了」、「平均下來一個月有5萬7，如果夠用就可以吧」、「很高了」、「很不錯，開心上班」，覺得工作穩定、同事好、沒有加班，生活其實也不差。有回應也點出「老實說還可以啦⋯假多能顧家庭算不錯了」。

但也有不少網友認為「39k真的很慘耶」，並以科技業為例，直言「我科技業業務底薪就6萬，不含業績和獎金」，第一年年薪直接破80萬，形成明顯落差。甚至有人建議轉行，「考慮當職軍明年起跳8萬」，或提醒「要跳槽薪水要比現在高，不然就順順做下去」。

更有網友自嘲「貼上來比沒必要的吧，只會釣到一堆比你高的來曬優越感噴你錢少」，也有人直接分享自己的工時和收入，「早八晚八點半月薪4萬給你參考」。

也有人坦言，「貨代就是超塞產業」，「自給自足即可，會投資更好」，並有學生苦笑「自己報關真的好難」。